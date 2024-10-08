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ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне действия группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 08.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:24 08.10.2024 (обновлено: 12:25 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/spetsoperatsiya-1976943159.html
ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне действия группировки "Днепр" за сутки
ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне действия группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 08.10.2024
ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне действия группировки "Днепр" за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 55 военных, станция... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:24
2024-10-08T12:25
специальная военная операция на украине
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херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 55 военных, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Степное, Лобковое Запорожской области, Веселое и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 55-ти военнослужащих, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне действия группировки "Днепр" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 55 боевиков и РЭБ "Анклав-Н" в зоне действия "Днепра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие заряжают РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Военнослужащие заряжают РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие заряжают РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 55 военных, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Степное, Лобковое Запорожской области, Веселое и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 55-ти военнослужащих, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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