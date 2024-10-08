https://ria.ru/20241008/spetsoperatsiya-1976943159.html

ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне действия группировки "Днепр" за сутки

ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне действия группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 08.10.2024

ВСУ потеряли до 55 боевиков в зоне действия группировки "Днепр" за сутки

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 55 военных, станция... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:24

2024-10-08T12:24

2024-10-08T12:25

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 55 военных, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Степное, Лобковое Запорожской области, Веселое и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 55-ти военнослужащих, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф