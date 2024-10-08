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Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 08.10.2024
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12:20 08.10.2024 (обновлено: 12:26 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/spetsoperatsiya-1976942218.html
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 08.10.2024
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки
Группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад, а также отразила две контратаки, потери противника составили более 425... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:20
2024-10-08T12:26
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад, а также отразила две контратаки, потери противника составили более 425 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 44-й, 53-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Осиново, Григоровка, Кучеровка, Копанки и Дружелюбовка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также они отразили две контратаки штурмовых групп 28-й и 53-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял свыше 425 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе пять бронетранспортеров М113 производства США, 11 автомобилей, 152 мм гаубицу Д-20, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, три 155 мм гаубицы М198 и 105 мм орудие M119 производства США, а также 105 мм гаубицу L-119 производства Великобритании", - добавили в МО РФ.Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ за сутки

МО РФ: бойцы "Запада" нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад, а также отразила две контратаки, потери противника составили более 425 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 44-й, 53-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Осиново, Григоровка, Кучеровка, Копанки и Дружелюбовка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также они отразили две контратаки штурмовых групп 28-й и 53-й механизированных бригад ВСУ.
"Противник потерял свыше 425 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе пять бронетранспортеров М113 производства США, 11 автомобилей, 152 мм гаубицу Д-20, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, три 155 мм гаубицы М198 и 105 мм орудие M119 производства США, а также 105 мм гаубицу L-119 производства Великобритании", - добавили в МО РФ.
Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов.
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