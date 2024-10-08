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ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромной инфраструктуре ВСУ
ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромной инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 08.10.2024
ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Российские военные накануне нанесли групповой удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по аэродромной инфраструктуре ВСУ, все объекты поражены, сообщило во вторник РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:07
2024-10-08T12:07
2024-10-08T12:26
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россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские военные накануне нанесли групповой удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по аэродромной инфраструктуре ВСУ, все объекты поражены, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Вчера Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" по аэродромной инфраструктуре ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - подчёркивает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромной инфраструктуре ВСУ
МО: ВС РФ нанесли групповой удар "Кинжалами" по аэродромной инфраструктуре ВСУ