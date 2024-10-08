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ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромной инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 08.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 08.10.2024 (обновлено: 12:26 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/spetsoperatsiya-1976938086.html
ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромной инфраструктуре ВСУ
ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромной инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 08.10.2024
ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромной инфраструктуре ВСУ
Российские военные накануне нанесли групповой удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по аэродромной инфраструктуре ВСУ, все объекты поражены, сообщило во вторник РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:07
2024-10-08T12:26
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские военные накануне нанесли групповой удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по аэродромной инфраструктуре ВСУ, все объекты поражены, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Вчера Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" по аэродромной инфраструктуре ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - подчёркивает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромной инфраструктуре ВСУ

МО: ВС РФ нанесли групповой удар "Кинжалами" по аэродромной инфраструктуре ВСУ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИстребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами "Кинжал"
Истребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Кинжал - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Истребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские военные накануне нанесли групповой удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по аэродромной инфраструктуре ВСУ, все объекты поражены, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Вчера Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" по аэродромной инфраструктуре ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - подчёркивает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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