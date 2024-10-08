https://ria.ru/20241008/spetsoperatsiya-1976938086.html

ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромной инфраструктуре ВСУ

ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромной инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 08.10.2024

ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромной инфраструктуре ВСУ

Российские военные накануне нанесли групповой удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по аэродромной инфраструктуре ВСУ, все объекты поражены, сообщило во вторник РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:07

2024-10-08T12:07

2024-10-08T12:26

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские военные накануне нанесли групповой удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по аэродромной инфраструктуре ВСУ, все объекты поражены, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Вчера Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" по аэродромной инфраструктуре ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - подчёркивает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф