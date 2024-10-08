https://ria.ru/20241008/spetsoperatsiya-1976937306.html
Российские военные освободили Зоряное Первое в ДНР
Российские военные освободили Зоряное Первое в ДНР - РИА Новости, 08.10.2024
Российские военные освободили Зоряное Первое в ДНР
Подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенный пункт Зоряное Первое в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:05
2024-10-08T12:05
2024-10-08T12:31
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469459_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_0456b5ca1eae829600e510e8015f4720.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенный пункт Зоряное Первое в ДНР, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Зоряное Первое Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469459_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_40d603b27e870628126d444095d7148a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные освободили Зоряное Первое в ДНР
Минобороны: российские военные освободили Зоряное Первое в ДНР