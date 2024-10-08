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Российские военные освободили Зоряное Первое в ДНР - РИА Новости, 08.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:05 08.10.2024 (обновлено: 12:31 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/spetsoperatsiya-1976937306.html
Российские военные освободили Зоряное Первое в ДНР
Российские военные освободили Зоряное Первое в ДНР - РИА Новости, 08.10.2024
Российские военные освободили Зоряное Первое в ДНР
Подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенный пункт Зоряное Первое в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:05
2024-10-08T12:31
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенный пункт Зоряное Первое в ДНР, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Зоряное Первое Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
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донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные освободили Зоряное Первое в ДНР

Минобороны: российские военные освободили Зоряное Первое в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенный пункт Зоряное Первое в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Зоряное Первое Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.
© ИнфографикаЮжная группировка войск освободила село Зоряное Первое в ДНР
Южная группировка войск освободила село Зоряное Первое в ДНР
© Инфографика
Южная группировка войск освободила село Зоряное Первое в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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