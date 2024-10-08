https://ria.ru/20241008/soglasheniya-1977040885.html
Лидеры стран СНГ подписали соглашение о дерадикализации
Лидеры стран СНГ подписали соглашение о дерадикализации - РИА Новости, 08.10.2024
Лидеры стран СНГ подписали соглашение о дерадикализации
Лидеры стран СНГ подписали решение о программе сотрудничества в области дерадикализации на 2025-2027 годы, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:14
2024-10-08T18:14
2024-10-08T18:28
снг
политика
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ подписали решение о программе сотрудничества в области дерадикализации на 2025-2027 годы, сообщается на сайте Кремля."Документы, подписанные на заседании Совета глав государств СНГ... Решение "О Программе сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области дерадикализации на 2025–2027 годы", - говорится в сообщении.Также были приняты решение "О председательстве в СНГ" и протокольное решение "О проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ"."Документы, подписанные на заседании Совета глав государств СНГ... Конвенция о правовом статусе делегаций, направляемых в государства – участники Содружества Независимых Государств; Протокол о внесении изменений в Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года", - добавляется в сообщении.Кроме того, были подписаны решения "О Председателе Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств – участников СНГ", "О Руководителе Антитеррористического центра государств – участников СНГ".
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снг, политика
Лидеры стран СНГ подписали соглашение о дерадикализации
Лидеры стран СНГ подписали соглашение о дерадикализации на 2025-2027 гг
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
Лидеры стран СНГ подписали решение о программе сотрудничества в области дерадикализации на 2025-2027 годы, сообщается на сайте
Кремля.
"Документы, подписанные на заседании Совета глав государств СНГ... Решение "О Программе сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области дерадикализации на 2025–2027 годы", - говорится в сообщении.
Также были приняты решение "О председательстве в СНГ" и протокольное решение "О проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ".
"Документы, подписанные на заседании Совета глав государств СНГ... Конвенция о правовом статусе делегаций, направляемых в государства – участники Содружества Независимых Государств; Протокол о внесении изменений в Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года", - добавляется в сообщении.
Кроме того, были подписаны решения "О Председателе Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств – участников СНГ", "О Руководителе Антитеррористического центра государств – участников СНГ".