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Лидеры стран СНГ подписали соглашение о дерадикализации - РИА Новости, 08.10.2024
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18:14 08.10.2024 (обновлено: 18:28 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/soglasheniya-1977040885.html
Лидеры стран СНГ подписали соглашение о дерадикализации
Лидеры стран СНГ подписали соглашение о дерадикализации - РИА Новости, 08.10.2024
Лидеры стран СНГ подписали соглашение о дерадикализации
Лидеры стран СНГ подписали решение о программе сотрудничества в области дерадикализации на 2025-2027 годы, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:14
2024-10-08T18:28
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ подписали решение о программе сотрудничества в области дерадикализации на 2025-2027 годы, сообщается на сайте Кремля."Документы, подписанные на заседании Совета глав государств СНГ... Решение "О Программе сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области дерадикализации на 2025–2027 годы", - говорится в сообщении.Также были приняты решение "О председательстве в СНГ" и протокольное решение "О проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ"."Документы, подписанные на заседании Совета глав государств СНГ... Конвенция о правовом статусе делегаций, направляемых в государства – участники Содружества Независимых Государств; Протокол о внесении изменений в Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года", - добавляется в сообщении.Кроме того, были подписаны решения "О Председателе Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств – участников СНГ", "О Руководителе Антитеррористического центра государств – участников СНГ".
https://ria.ru/20241008/sng-1976688135.html
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снг, политика
СНГ, Политика
Лидеры стран СНГ подписали соглашение о дерадикализации

Лидеры стран СНГ подписали соглашение о дерадикализации на 2025-2027 гг

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры стран СНГ подписали решение о программе сотрудничества в области дерадикализации на 2025-2027 годы, сообщается на сайте Кремля.
"Документы, подписанные на заседании Совета глав государств СНГ... Решение "О Программе сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области дерадикализации на 2025–2027 годы", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников СНГ в узком составе в государственной резиденции Ала-Арча в Киргизии - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Совет глав государств СНГ
Вчера, 18:12
Также были приняты решение "О председательстве в СНГ" и протокольное решение "О проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ".
"Документы, подписанные на заседании Совета глав государств СНГ... Конвенция о правовом статусе делегаций, направляемых в государства – участники Содружества Независимых Государств; Протокол о внесении изменений в Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года", - добавляется в сообщении.
Кроме того, были подписаны решения "О Председателе Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств – участников СНГ", "О Руководителе Антитеррористического центра государств – участников СНГ".
Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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