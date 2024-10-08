https://ria.ru/20241008/sng-1977053470.html

Лидеры стран СНГ приняли обращение к народу в связи с 80-летием Победы

Лидеры стран СНГ приняли обращение к народу в связи с 80-летием Победы - РИА Новости, 08.10.2024

Лидеры стран СНГ приняли обращение к народу в связи с 80-летием Победы

Лидеры государств – участников СНГ по итогам саммита в Москве приняли отдельное обращение к народам своих стран и к мировой общественности в связи с 80-летием... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T19:34

2024-10-08T19:34

2024-10-08T19:35

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры государств – участников СНГ по итогам саммита в Москве приняли отдельное обращение к народам своих стран и к мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, сообщается на сайте Кремля. Саммит СНГ состоялся в Москве во вторник под председательством президента РФ Владимира Путина. "Наш общий долг – свято чтить память погибших за свободу и мир на Земле, всеми силами защищать правое дело, за которое они сражались и отдавали свои жизни, всемерно крепить единство всех людей доброй воли в борьбе против любых проявлений нацизма и неонацизма, а также угрозы новой мировой войны", - говорится в обращении лидеров. В своем обращении главы государств СНГ призвали не допускать возрождения фашизма, нацизма, милитаризма и пресекать попытки развязывания новой мировой войны. Попытки возложить равную ответственность за развязывание войны на Советский Союз и нацистскую Германию они расценили как аморальные и кощунственные по отношению к памяти освободителей мира от "коричневой чумы". Лидеры стран Содружества также решительно осудили стремление оправдать истинных виновников войны, и приуменьшить роль народов СНГ в разгроме нацизма, призвали осуждать и привлекать к ответственности тех, кто оскорбляет память воинов-освободителей и прославляет нацистских преступников, не допускать фальсификации истории и оправдания и прославления нацистского, фашистского и им подобных националистических движений. Лидеры государств СНГ также выразили глубокую обеспокоенность участившимися преднамеренными попытками и случаями осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, и настоятельно призвали к уважению к мемориалам и захоронениям. Они подчеркнули, что факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза и потребовали не забывать принципиальных оценок деятельности нацистов, которые были даны Нюрнбергским трибуналом и подтверждены Генеральной Ассамблеей ООН. "Тяжелейшая из войн в истории человечества победоносно завершилась в мае 1945 года во многом благодаря сплоченности, несгибаемой стойкости и героическому самопожертвованию наших народов. Боевое братство и трудовой подвиг обеспечили Победу в Великой Отечественной войне. Мы гордимся тем, что, пройдя через все испытания, народы наших государств внесли неоценимый вклад в достижение окончательной Победы над фашизмом", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241008/sng-1977042032.html

https://ria.ru/20241008/pobeda-1977018613.html

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