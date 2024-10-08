https://ria.ru/20241008/sng-1977048600.html

Главы стран СНГ призвали признать действия нацистов геноцидом народов СССР

Главы стран СНГ призвали признать действия нацистов геноцидом народов СССР - РИА Новости, 08.10.2024

Главы стран СНГ призвали признать действия нацистов геноцидом народов СССР

Факты изгнания и истребления нацистами мирного населения в годы войны должно расцениваться как геноцид народов СССР, следует из обращения глав государств СНГ. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T18:49

2024-10-08T18:49

2024-10-08T18:54

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Факты изгнания и истребления нацистами мирного населения в годы войны должно расцениваться как геноцид народов СССР, следует из обращения глав государств СНГ. Обращение глав государств – участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов опубликовано на сайте Кремля. "Подчеркиваем, что факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения, установленные в Приговоре, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза. Сегодня нельзя забывать принципиальных оценок преступной деятельности нацистских главарей, которые даны Нюрнбергским трибуналом и подтверждены Генеральной Ассамблеей ООН", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240621/itogi-1954644708.html

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