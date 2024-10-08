Главы стран СНГ призвали признать действия нацистов геноцидом народов СССР
Главы стран СНГ призвали считать преступления нацистов геноцидом народов СССР
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-участников Содружества независимых государств
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-участников Содружества независимых государств
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Факты изгнания и истребления нацистами мирного населения в годы войны должно расцениваться как геноцид народов СССР, следует из обращения глав государств СНГ.
Обращение глав государств – участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов опубликовано на сайте Кремля.
"Подчеркиваем, что факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения, установленные в Приговоре, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза. Сегодня нельзя забывать принципиальных оценок преступной деятельности нацистских главарей, которые даны Нюрнбергским трибуналом и подтверждены Генеральной Ассамблеей ООН", - говорится в заявлении.