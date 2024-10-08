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Главы стран СНГ призвали признать действия нацистов геноцидом народов СССР - РИА Новости, 08.10.2024
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18:49 08.10.2024 (обновлено: 18:54 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/sng-1977048600.html
Главы стран СНГ призвали признать действия нацистов геноцидом народов СССР
Главы стран СНГ призвали признать действия нацистов геноцидом народов СССР - РИА Новости, 08.10.2024
Главы стран СНГ призвали признать действия нацистов геноцидом народов СССР
Факты изгнания и истребления нацистами мирного населения в годы войны должно расцениваться как геноцид народов СССР, следует из обращения глав государств СНГ. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:49
2024-10-08T18:54
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Факты изгнания и истребления нацистами мирного населения в годы войны должно расцениваться как геноцид народов СССР, следует из обращения глав государств СНГ. Обращение глав государств – участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов опубликовано на сайте Кремля. "Подчеркиваем, что факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения, установленные в Приговоре, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза. Сегодня нельзя забывать принципиальных оценок преступной деятельности нацистских главарей, которые даны Нюрнбергским трибуналом и подтверждены Генеральной Ассамблеей ООН", - говорится в заявлении.
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в мире, ссср, снг, содружество , оон
В мире, СССР, СНГ, Содружество , ООН
Главы стран СНГ призвали признать действия нацистов геноцидом народов СССР

Главы стран СНГ призвали считать преступления нацистов геноцидом народов СССР

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-участников Содружества независимых государств
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-участников Содружества независимых государств
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Факты изгнания и истребления нацистами мирного населения в годы войны должно расцениваться как геноцид народов СССР, следует из обращения глав государств СНГ.
Обращение глав государств – участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов опубликовано на сайте Кремля.
"Подчеркиваем, что факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения, установленные в Приговоре, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза. Сегодня нельзя забывать принципиальных оценок преступной деятельности нацистских главарей, которые даны Нюрнбергским трибуналом и подтверждены Генеральной Ассамблеей ООН", - говорится в заявлении.
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