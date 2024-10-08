https://ria.ru/20241008/sng-1977026128.html
Страны СНГ проявляют взаимный интерес к культуре и традициям, заявил Путин
Страны СНГ проявляют взаимный интерес к культуре и традициям, заявил Путин - РИА Новости, 08.10.2024
Страны СНГ проявляют взаимный интерес к культуре и традициям, заявил Путин
Страны СНГ проявляют глубокий взаимный интерес к культуре и традициям друг друга, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:21
2024-10-08T17:21
2024-10-08T17:21
культура
россия
владимир путин
снг
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Страны СНГ проявляют глубокий взаимный интерес к культуре и традициям друг друга, заявил президент России Владимир Путин. "Успешно развивается взаимодействие на гуманитарном треке, которое основывается на глубоком взаимном интересе народов наших стан к культуре и традициям друг друга", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе.
https://ria.ru/20241008/cis-1977013903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, снг
Культура, Россия, Владимир Путин, СНГ
Страны СНГ проявляют взаимный интерес к культуре и традициям, заявил Путин
Путин: страны СНГ проявляют взаимный интерес к культуре и традициям друг друга