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Страны СНГ проявляют взаимный интерес к культуре и традициям, заявил Путин - РИА Новости, 08.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:21 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/sng-1977026128.html
Страны СНГ проявляют взаимный интерес к культуре и традициям, заявил Путин
Страны СНГ проявляют взаимный интерес к культуре и традициям, заявил Путин - РИА Новости, 08.10.2024
Страны СНГ проявляют взаимный интерес к культуре и традициям, заявил Путин
Страны СНГ проявляют глубокий взаимный интерес к культуре и традициям друг друга, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:21
2024-10-08T17:21
культура
россия
владимир путин
снг
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Страны СНГ проявляют глубокий взаимный интерес к культуре и традициям друг друга, заявил президент России Владимир Путин. "Успешно развивается взаимодействие на гуманитарном треке, которое основывается на глубоком взаимном интересе народов наших стан к культуре и традициям друг друга", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе.
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россия, владимир путин, снг
Культура, Россия, Владимир Путин, СНГ
Страны СНГ проявляют взаимный интерес к культуре и традициям, заявил Путин

Путин: страны СНГ проявляют взаимный интерес к культуре и традициям друг друга

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование глав государств-участников Содружества независимых государств
Совместное фотографирование глав государств-участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Совместное фотографирование глав государств-участников Содружества независимых государств
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Страны СНГ проявляют глубокий взаимный интерес к культуре и традициям друг друга, заявил президент России Владимир Путин.
"Успешно развивается взаимодействие на гуманитарном треке, которое основывается на глубоком взаимном интересе народов наших стан к культуре и традициям друг друга", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Развитие экономики и общая победа. Путин выступил на саммите стран СНГ
Вчера, 16:40
 
КультураРоссияВладимир ПутинСНГ
 
 
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