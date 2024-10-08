https://ria.ru/20241008/sng-1977026128.html

Страны СНГ проявляют взаимный интерес к культуре и традициям, заявил Путин

Страны СНГ проявляют взаимный интерес к культуре и традициям, заявил Путин - РИА Новости, 08.10.2024

Страны СНГ проявляют взаимный интерес к культуре и традициям, заявил Путин

Страны СНГ проявляют глубокий взаимный интерес к культуре и традициям друг друга, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T17:21

2024-10-08T17:21

2024-10-08T17:21

культура

россия

владимир путин

снг

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Страны СНГ проявляют глубокий взаимный интерес к культуре и традициям друг друга, заявил президент России Владимир Путин. "Успешно развивается взаимодействие на гуманитарном треке, которое основывается на глубоком взаимном интересе народов наших стан к культуре и традициям друг друга", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе.

https://ria.ru/20241008/cis-1977013903.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, снг