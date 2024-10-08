В Госдуме прокомментировали сообщения о тайных переговорах по Украине
Депутат ГД Бабашов назвал слухами сообщения о тайных переговорах по Украине
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов назвал слухами сообщения о якобы ведущихся закрытых переговорах по урегулированию украинского конфликта.
Ранее газета Financial Times сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче России части территории в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности.
Киев нашел способ победить Россию
30 сентября, 08:00
"Я думаю, что подобные новости о тайных переговорах Украины и США о "сдаче" нам территорий - просто слухи, или даже проявления когнитивной войны, которую Запад ведет против России", - сказал Бабашов РИА Новости.
По его словам, даже если подобные переговоры и имели бы место, то их условия невыгодны России.
"По сути, это формат ГДР и ФРГ. Напомню, ФРГ спустя какое-то время попросту аннексировала ГДР – вряд ли тот процесс можно назвать воссоединением на равных условиях", - сказал Бабашов.
Депутат подчеркнул, что Запад обязан признать все новые регионы, которые по конституции вошли в состав РФ, включая Крым.
До ликвидации Зеленского остался один приказ
6 октября, 08:00
"Киевский режим должен провести демилитаризацию и денацификацию. И наконец, на Украине не должны стоять базы НАТО, там должны стоять либо наши базы, или же создана буферная зона вообще без какого-либо вооружения. Думаю, что это разумные и реальные требования для переговоров. Я уверен, что киевская хунта давно бы пошла на эти и даже на более строгие условия с нашей стороны, увы, Запад им это сделать не позволяет", - подчеркнул депутат.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
Украину привели на убой
25 сентября, 08:00