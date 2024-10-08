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В Госдуме прокомментировали сообщения о тайных переговорах по Украине

В Госдуме прокомментировали сообщения о тайных переговорах по Украине - РИА Новости, 08.10.2024

В Госдуме прокомментировали сообщения о тайных переговорах по Украине

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов назвал слухами сообщения о якобы ведущихся закрытых переговорах по урегулированию украинского конфликта. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:31

2024-10-08T14:31

2024-10-08T14:31

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов назвал слухами сообщения о якобы ведущихся закрытых переговорах по урегулированию украинского конфликта. Ранее газета Financial Times сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче России части территории в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности. "Я думаю, что подобные новости о тайных переговорах Украины и США о "сдаче" нам территорий - просто слухи, или даже проявления когнитивной войны, которую Запад ведет против России", - сказал Бабашов РИА Новости. По его словам, даже если подобные переговоры и имели бы место, то их условия невыгодны России. "По сути, это формат ГДР и ФРГ. Напомню, ФРГ спустя какое-то время попросту аннексировала ГДР – вряд ли тот процесс можно назвать воссоединением на равных условиях", - сказал Бабашов. Депутат подчеркнул, что Запад обязан признать все новые регионы, которые по конституции вошли в состав РФ, включая Крым. "Киевский режим должен провести демилитаризацию и денацификацию. И наконец, на Украине не должны стоять базы НАТО, там должны стоять либо наши базы, или же создана буферная зона вообще без какого-либо вооружения. Думаю, что это разумные и реальные требования для переговоров. Я уверен, что киевская хунта давно бы пошла на эти и даже на более строгие условия с нашей стороны, увы, Запад им это сделать не позволяет", - подчеркнул депутат. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html

https://ria.ru/20240925/ukraina-1974479605.html

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россия, украина, германия, владимир путин, нато, госдума рф