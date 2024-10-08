https://ria.ru/20241008/siriya-1977068101.html
ВКС России нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков в Сирии
ВКС России нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 08.10.2024
ВКС России нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Сирии за минувшие сутки нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T22:07
2024-10-08T22:07
2024-10-08T22:08
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Сирии за минувшие сутки нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Командованием вооруженных сил Сирии при поддержке российской группировки войск (сил) продолжается проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинций Хомс и Дейр-Эз-Зор. За прошедшие сутки ВКС России нанесли удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал он на брифинге.
https://ria.ru/20240611/siriya-1952291840.html
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в мире, россия, эт-танф, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Россия, Эт-Танф, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ВКС России нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков в Сирии
ЦПВС: ВКС РФ за сутки нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков в Сирии