https://ria.ru/20241008/shtraf-1977053339.html

Суд оштрафовал админа Telegram-канала Moscow Сalling

Суд оштрафовал админа Telegram-канала Moscow Сalling - РИА Новости, 08.10.2024

Суд оштрафовал админа Telegram-канала Moscow Сalling

Таганский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал администратора Telegram-канала Moscow Сalling Андрея Куршина* (признан иноагентом) за отсутствие необходимой... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T19:34

2024-10-08T19:34

2024-10-08T19:34

москва

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал администратора Telegram-канала Moscow Сalling Андрея Куршина* (признан иноагентом) за отсутствие необходимой маркировки, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда Куршин* Андрей Владимировича признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - сказали в суде. Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. На такую же сумму суд оштрафовал писательницу Татьяну Сотникову*, которая также не помечала свои публикации указанием на статус иноагента.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов

https://ria.ru/20241005/shtraf-1976474041.html

https://ria.ru/20241004/galerist-1976283964.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, общество