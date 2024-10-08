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Суд оштрафовал админа Telegram-канала Moscow Сalling - РИА Новости, 08.10.2024
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19:34 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/shtraf-1977053339.html
Суд оштрафовал админа Telegram-канала Moscow Сalling
Суд оштрафовал админа Telegram-канала Moscow Сalling - РИА Новости, 08.10.2024
Суд оштрафовал админа Telegram-канала Moscow Сalling
Таганский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал администратора Telegram-канала Moscow Сalling Андрея Куршина* (признан иноагентом) за отсутствие необходимой... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T19:34
2024-10-08T19:34
москва
россия
общество
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал администратора Telegram-канала Moscow Сalling Андрея Куршина* (признан иноагентом) за отсутствие необходимой маркировки, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда Куршин* Андрей Владимировича признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - сказали в суде. Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. На такую же сумму суд оштрафовал писательницу Татьяну Сотникову*, которая также не помечала свои публикации указанием на статус иноагента.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов
https://ria.ru/20241005/shtraf-1976474041.html
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москва, россия, общество
Москва, Россия, Общество
Суд оштрафовал админа Telegram-канала Moscow Сalling

Админа Telegram-канала Moscow Сalling оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал администратора Telegram-канала Moscow Сalling Андрея Куршина* (признан иноагентом) за отсутствие необходимой маркировки, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда Куршин* Андрей Владимировича признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - сказали в суде.
Гарри Каспаров* - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Каспаров* получил четвертый штраф за нарушение закона об иноагентах
5 октября, 07:03
Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
На такую же сумму суд оштрафовал писательницу Татьяну Сотникову*, которая также не помечала свои публикации указанием на статус иноагента.
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов
Марат Гельман* - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Галерист Гельман* обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента
4 октября, 02:03
 
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