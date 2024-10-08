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Суд оштрафовал админа Telegram-канала Moscow Сalling
Суд оштрафовал админа Telegram-канала Moscow Сalling - РИА Новости, 08.10.2024
Суд оштрафовал админа Telegram-канала Moscow Сalling
Таганский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал администратора Telegram-канала Moscow Сalling Андрея Куршина* (признан иноагентом) за отсутствие необходимой... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T19:34
2024-10-08T19:34
2024-10-08T19:34
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал администратора Telegram-канала Moscow Сalling Андрея Куршина* (признан иноагентом) за отсутствие необходимой маркировки, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда Куршин* Андрей Владимировича признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - сказали в суде. Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. На такую же сумму суд оштрафовал писательницу Татьяну Сотникову*, которая также не помечала свои публикации указанием на статус иноагента.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов
https://ria.ru/20241005/shtraf-1976474041.html
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москва, россия, общество
Суд оштрафовал админа Telegram-канала Moscow Сalling
Админа Telegram-канала Moscow Сalling оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал администратора Telegram-канала Moscow Сalling Андрея Куршина* (признан иноагентом) за отсутствие необходимой маркировки, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда Куршин* Андрей Владимировича признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ
(Нарушение порядка деятельности иностранного агента)", - сказали в суде.
Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
На такую же сумму суд оштрафовал писательницу Татьяну Сотникову*, которая также не помечала свои публикации указанием на статус иноагента.
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов