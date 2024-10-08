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Суд оштрафовал главреда телеканала КВН ТВ Светлану Маслякову - РИА Новости, 08.10.2024
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19:08 08.10.2024 (обновлено: 20:31 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/shtraf-1977050825.html
Суд оштрафовал главреда телеканала КВН ТВ Светлану Маслякову
Суд оштрафовал главреда телеканала КВН ТВ Светлану Маслякову - РИА Новости, 08.10.2024
Суд оштрафовал главреда телеканала КВН ТВ Светлану Маслякову
Таганский суд Москвы оштрафовал главреда телеканала КВН ТВ Светлану Маслякову на четыре тысячи рублей, сообщила представитель госоргана. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T19:08
2024-10-08T20:31
москва
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общество
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал главреда телеканала КВН ТВ Светлану Маслякову на четыре тысячи рублей, сообщила представитель госоргана."Главный редактор телеканала КВН ТВ Маслякова Светлана Анатольевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.15 КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации"). Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере четырех тысяч рублей", — сказала собеседница агентства.
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москва, россия, общество
Москва, Россия, Общество
Суд оштрафовал главреда телеканала КВН ТВ Светлану Маслякову

Суд в Москве оштрафовал главреда телеканала КВН ТВ Маслякову на 4 тыс. руб.

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал главреда телеканала КВН ТВ Светлану Маслякову на четыре тысячи рублей, сообщила представитель госоргана.
"Главный редактор телеканала КВН ТВ Маслякова Светлана Анатольевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.15 КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации"). Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере четырех тысяч рублей", — сказала собеседница агентства.
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