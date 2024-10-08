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Суд оштрафовал главреда телеканала КВН ТВ Светлану Маслякову

Суд оштрафовал главреда телеканала КВН ТВ Светлану Маслякову - РИА Новости, 08.10.2024

Суд оштрафовал главреда телеканала КВН ТВ Светлану Маслякову

Таганский суд Москвы оштрафовал главреда телеканала КВН ТВ Светлану Маслякову на четыре тысячи рублей, сообщила представитель госоргана. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T19:08

2024-10-08T19:08

2024-10-08T20:31

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал главреда телеканала КВН ТВ Светлану Маслякову на четыре тысячи рублей, сообщила представитель госоргана."Главный редактор телеканала КВН ТВ Маслякова Светлана Анатольевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.15 КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации"). Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере четырех тысяч рублей", — сказала собеседница агентства.

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