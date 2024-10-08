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Шольц не исключил проведения разговора с Путиным, сообщили СМИ
Шольц не исключил проведения разговора с Путиным, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.10.2024
Шольц не исключил проведения разговора с Путиным, сообщили СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему не исключает проведения разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T13:36
2024-10-08T13:36
2024-10-08T13:36
олаф шольц
владимир путин
дмитрий песков
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БЕРЛИН, 8 окт - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему не исключает проведения разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в кабмине ФРГ. "Шольц по-прежнему не исключает проведения разговора с Путиным", - передает агентство слова источника. Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путин Дмитрий Песков заявил, что главы государства открыт для диалога с канцлером Германии Олафом Шольцем, однако сейчас отношения с Берлином сведены фактически к нулевому состоянию, на поверхности нет общих тем для разговора. Ранее издание Zeit со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщило, что Шольц планирует в преддверии саммита G20 в Бразилии, который состоится в ноябре, провести телефонный разговор с Путиным. Последний телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в декабре 2022 года. С тех пор официальные представители немецкого правительства и сам канцлер заявляли, что не исключают проведения разговора по телефону. В начале сентября 2024 года Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение конфликта на Украине. В июне Шольц сообщил, что планирует в ближайшее время поговорить с Путиным. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил тогда РИА Новости, что у Путина пока нет в планах телефонного разговора с немецким канцлером.
https://ria.ru/20240319/sholts-1934249531.html
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олаф шольц, владимир путин, дмитрий песков
Олаф Шольц, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Шольц не исключил проведения разговора с Путиным, сообщили СМИ
Reuters: Шольц по-прежнему не исключает проведения разговора с Путиным
БЕРЛИН, 8 окт - РИА Новости.
Канцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему не исключает проведения разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает агентство Рейтер
со ссылкой на источник в кабмине ФРГ.
"Шольц по-прежнему не исключает проведения разговора с Путиным", - передает агентство слова источника.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путин Дмитрий Песков
заявил, что главы государства открыт для диалога с канцлером Германии Олафом Шольцем, однако сейчас отношения с Берлином сведены фактически к нулевому состоянию, на поверхности нет общих тем для разговора.
Ранее издание Zeit со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщило, что Шольц планирует в преддверии саммита G20 в Бразилии, который состоится в ноябре, провести телефонный разговор с Путиным.
Последний телефонный разговор Путина и Шольца состоялся в декабре 2022 года. С тех пор официальные представители немецкого правительства и сам канцлер заявляли, что не исключают проведения разговора по телефону.
В начале сентября 2024 года Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение конфликта на Украине.
В июне Шольц сообщил, что планирует в ближайшее время поговорить с Путиным. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил тогда РИА Новости, что у Путина пока нет в планах телефонного разговора с немецким канцлером.