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Прокуратура вмешалась в конфликт из-за отказа брать ученика в десятый класс - РИА Новости, 08.10.2024
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09:50 08.10.2024 (обновлено: 11:13 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/shkola-1976891645.html
Прокуратура вмешалась в конфликт из-за отказа брать ученика в десятый класс
Прокуратура вмешалась в конфликт из-за отказа брать ученика в десятый класс - РИА Новости, 08.10.2024
Прокуратура вмешалась в конфликт из-за отказа брать ученика в десятый класс
Прокуратура Москвы вмешалась в конфликт с принятием школьников в десятый класс, пишет РБК. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T09:50
2024-10-08T11:13
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Прокуратура Москвы вмешалась в конфликт с принятием школьников в десятый класс, пишет РБК. &quot;Прокуратура Москвы выявила нарушение в школе № 57 из-за отказа зачислить ученика в 10-й класс. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства на жалобу одного из родителей, Кирилла Малютина&quot;, — говорится в материале.Согласно сообщению ведомства, учебное заведение нарушило право учащихся на получение среднего общего образования. Издание приводит позицию отца школьника, рассказавшего, что в июне он получил письмо, где говорилось об отказе зачислить его сына в десятый класс из-за низкого результата ОГЭ по математике, нарушений дисциплины и наличия академических задолженностей в 8-м и 9-м классах. По словам мужчины, его ребенок сдал экзамены по русскому и английскому на "хорошо", а математику и географию на "отлично", при том, что в январе школа, озвучивая требования к зачислению, говорила, что для перевода в следующий класс необходимо сдать ОГЭ на 4 и 5. Он также заявил, что с подобными проблемами столкнулись и другие учащиеся.Издание отметило, что позднее школа все же предложила перевести его сына в десятый гуманитарный спецкласс, однако семья отказалась и перешла в другую школу.В свою очередь, в департаменте образования и науки Москвы, комментируя ситуацию, отметили, что школы самостоятельно устанавливают правила отбора учащихся для приема в следующий класс в зависимости от сложности программ обучения.В августе "Коммерсант" писал, что в нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в десятый класс. Ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а общеобразовательных в школах просто не осталось. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что поступило 67 жалоб, которые касались проблем с поступлением в десятый класс.
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москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество, социальный навигатор, сн_образование
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Прокуратура вмешалась в конфликт из-за отказа брать ученика в десятый класс

Прокуратура Москвы вмешалась в конфликт из-за отказа брать ученика в 10-й класс

© РИА Новости / Геннадий Шишкин Класс в школе
Класс в школе - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Класс в школе . Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Прокуратура Москвы вмешалась в конфликт с принятием школьников в десятый класс, пишет РБК.
«

"Прокуратура Москвы выявила нарушение в школе № 57 из-за отказа зачислить ученика в 10-й класс. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства на жалобу одного из родителей, Кирилла Малютина", — говорится в материале.

Согласно сообщению ведомства, учебное заведение нарушило право учащихся на получение среднего общего образования.

Издание приводит позицию отца школьника, рассказавшего, что в июне он получил письмо, где говорилось об отказе зачислить его сына в десятый класс из-за низкого результата ОГЭ по математике, нарушений дисциплины и наличия академических задолженностей в 8-м и 9-м классах. По словам мужчины, его ребенок сдал экзамены по русскому и английскому на "хорошо", а математику и географию на "отлично", при том, что в январе школа, озвучивая требования к зачислению, говорила, что для перевода в следующий класс необходимо сдать ОГЭ на 4 и 5. Он также заявил, что с подобными проблемами столкнулись и другие учащиеся.
Издание отметило, что позднее школа все же предложила перевести его сына в десятый гуманитарный спецкласс, однако семья отказалась и перешла в другую школу.

В свою очередь, в департаменте образования и науки Москвы, комментируя ситуацию, отметили, что школы самостоятельно устанавливают правила отбора учащихся для приема в следующий класс в зависимости от сложности программ обучения.
В августе "Коммерсант" писал, что в нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в десятый класс. Ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а общеобразовательных в школах просто не осталось. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что поступило 67 жалоб, которые касались проблем с поступлением в десятый класс.
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