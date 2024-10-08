Прокуратура вмешалась в конфликт из-за отказа брать ученика в десятый класс
Прокуратура Москвы вмешалась в конфликт из-за отказа брать ученика в 10-й класс
Класс в школе . Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Прокуратура Москвы вмешалась в конфликт с принятием школьников в десятый класс, пишет РБК.
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"Прокуратура Москвы выявила нарушение в школе № 57 из-за отказа зачислить ученика в 10-й класс. Об этом говорится в ответе надзорного ведомства на жалобу одного из родителей, Кирилла Малютина", — говорится в материале.
Согласно сообщению ведомства, учебное заведение нарушило право учащихся на получение среднего общего образования.
Издание приводит позицию отца школьника, рассказавшего, что в июне он получил письмо, где говорилось об отказе зачислить его сына в десятый класс из-за низкого результата ОГЭ по математике, нарушений дисциплины и наличия академических задолженностей в 8-м и 9-м классах. По словам мужчины, его ребенок сдал экзамены по русскому и английскому на "хорошо", а математику и географию на "отлично", при том, что в январе школа, озвучивая требования к зачислению, говорила, что для перевода в следующий класс необходимо сдать ОГЭ на 4 и 5. Он также заявил, что с подобными проблемами столкнулись и другие учащиеся.
Издание приводит позицию отца школьника, рассказавшего, что в июне он получил письмо, где говорилось об отказе зачислить его сына в десятый класс из-за низкого результата ОГЭ по математике, нарушений дисциплины и наличия академических задолженностей в 8-м и 9-м классах. По словам мужчины, его ребенок сдал экзамены по русскому и английскому на "хорошо", а математику и географию на "отлично", при том, что в январе школа, озвучивая требования к зачислению, говорила, что для перевода в следующий класс необходимо сдать ОГЭ на 4 и 5. Он также заявил, что с подобными проблемами столкнулись и другие учащиеся.
Издание отметило, что позднее школа все же предложила перевести его сына в десятый гуманитарный спецкласс, однако семья отказалась и перешла в другую школу.
В свою очередь, в департаменте образования и науки Москвы, комментируя ситуацию, отметили, что школы самостоятельно устанавливают правила отбора учащихся для приема в следующий класс в зависимости от сложности программ обучения.
В свою очередь, в департаменте образования и науки Москвы, комментируя ситуацию, отметили, что школы самостоятельно устанавливают правила отбора учащихся для приема в следующий класс в зависимости от сложности программ обучения.
В августе "Коммерсант" писал, что в нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в десятый класс. Ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а общеобразовательных в школах просто не осталось. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что поступило 67 жалоб, которые касались проблем с поступлением в десятый класс.