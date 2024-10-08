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Обрушение в шахте в Якутии произошло во время проходческих работ
Обрушение в шахте в Якутии произошло во время проходческих работ - РИА Новости, 08.10.2024
Обрушение в шахте в Якутии произошло во время проходческих работ
Обрушение породы на шахте в Якутии, где под завалами погиб человек, произошло во время проходческих работ, ожидается прибытие следственной группы, сообщает... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T06:42
2024-10-08T06:42
2024-10-08T09:32
происшествия
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колмар
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ЯКУТСК, 8 окт - РИА Новости. Обрушение породы на шахте в Якутии, где под завалами погиб человек, произошло во время проходческих работ, ожидается прибытие следственной группы, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике. Ранее во вторник ведомство сообщало, что сотрудники военизированной горноспасательной части МЧС России извлекли из-под завалов на шахте в Якутии тело мужчины, на участке находились четверо человек, трое эвакуировались самостоятельно. Шахта "Денисовская" принадлежит угледобывающей компании "Колмар". "Обрушение породы произошло в очистном забое. Установлено, что во время проведения проходческих работ произошло обрушение кровли очистного забоя, центрального конвейерного ствола. Тело горнорабочего 2003 года рождения извлечено из-под завала специалистами военизированной горноспасательной части МЧС России. Для установления причин и условий гибели мужчины ожидается прибытие следственно-оперативной группы", - отметили в пресс-службе. По данным ГУ МЧС, к аварийно-спасательным работам привлечено 16 человек, 3 единицы техники военизированной горноспасательной части и Нерюнгринского пожарно-спасательного отряда МЧС России.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), колмар, республика саха (якутия)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Колмар, Республика Саха (Якутия)
Обрушение в шахте в Якутии произошло во время проходческих работ
МЧС: обрушение породы с гибелью человека произошло во время проходки
ЯКУТСК, 8 окт - РИА Новости. Обрушение породы на шахте в Якутии, где под завалами погиб человек, произошло во время проходческих работ, ожидается прибытие следственной группы, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
Ранее во вторник ведомство сообщало, что сотрудники военизированной горноспасательной части МЧС России извлекли из-под завалов на шахте в Якутии тело мужчины, на участке находились четверо человек, трое эвакуировались самостоятельно.
Шахта "Денисовская" принадлежит угледобывающей компании "Колмар
".
"Обрушение породы произошло в очистном забое. Установлено, что во время проведения проходческих работ произошло обрушение кровли очистного забоя, центрального конвейерного ствола. Тело горнорабочего 2003 года рождения извлечено из-под завала специалистами военизированной горноспасательной части МЧС России. Для установления причин и условий гибели мужчины ожидается прибытие следственно-оперативной группы", - отметили в пресс-службе.
По данным ГУ МЧС, к аварийно-спасательным работам привлечено 16 человек, 3 единицы техники военизированной горноспасательной части и Нерюнгринского пожарно-спасательного отряда МЧС России.