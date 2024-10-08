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Источник рассказал о семье убитых в Тольятти девочек
Источник рассказал о семье убитых в Тольятти девочек - РИА Новости, 08.10.2024
Источник рассказал о семье убитых в Тольятти девочек
В семье двух убитых девочек из Тольятти в Самарской области воспитывались всего пять детей от двух сожителей, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T23:23
2024-10-08T23:23
2024-10-08T23:23
происшествия
тольятти
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САМАРА, 8 окт — РИА Новости. В семье двух убитых девочек из Тольятти в Самарской области воспитывались всего пять детей от двух сожителей, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Пять детей (воспитывались - ред.) в семье. У женщины девочки 18, 13 и 10 лет от первого сожителя, двух и пяти лет - от второго, с которым она живет. Дочь 18 лет живет отдельно. Семья положительная. До этого никаких психических отклонений не наблюдалось (у 13-летней девочки)", - сказал собеседник агентства. Еще один источник в силовых структурах сообщил, что перед происшествием родители оставили двух девочек со старшей сестрой. Тела убитых обнаружила 10-летняя девочка. Ранее в региональном СУСК России сообщили, что в одной из квартир дома в Тольятти были обнаружены тела девочек 2 и 5 лет с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего). Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что в убийстве подозревают 13-летнюю сестру девочек.
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происшествия, тольятти
Источник рассказал о семье убитых в Тольятти девочек
В семье убитых девочек из Тольятти воспитывались пять детей от двух сожителей
САМАРА, 8 окт — РИА Новости. В семье двух убитых девочек из Тольятти в Самарской области воспитывались всего пять детей от двух сожителей, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Пять детей (воспитывались - ред.) в семье. У женщины девочки 18, 13 и 10 лет от первого сожителя, двух и пяти лет - от второго, с которым она живет. Дочь 18 лет живет отдельно. Семья положительная. До этого никаких психических отклонений не наблюдалось (у 13-летней девочки)", - сказал собеседник агентства.
Еще один источник в силовых структурах сообщил, что перед происшествием родители оставили двух девочек со старшей сестрой. Тела убитых обнаружила 10-летняя девочка.
Ранее в региональном СУСК России сообщили, что в одной из квартир дома в Тольятти были обнаружены тела девочек 2 и 5 лет с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего).
Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что в убийстве подозревают 13-летнюю сестру девочек.