https://ria.ru/20241008/semya-1977072764.html

Источник рассказал о семье убитых в Тольятти девочек

Источник рассказал о семье убитых в Тольятти девочек - РИА Новости, 08.10.2024

Источник рассказал о семье убитых в Тольятти девочек

В семье двух убитых девочек из Тольятти в Самарской области воспитывались всего пять детей от двух сожителей, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T23:23

2024-10-08T23:23

2024-10-08T23:23

происшествия

тольятти

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg

САМАРА, 8 окт — РИА Новости. В семье двух убитых девочек из Тольятти в Самарской области воспитывались всего пять детей от двух сожителей, сообщили РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Пять детей (воспитывались - ред.) в семье. У женщины девочки 18, 13 и 10 лет от первого сожителя, двух и пяти лет - от второго, с которым она живет. Дочь 18 лет живет отдельно. Семья положительная. До этого никаких психических отклонений не наблюдалось (у 13-летней девочки)", - сказал собеседник агентства. Еще один источник в силовых структурах сообщил, что перед происшествием родители оставили двух девочек со старшей сестрой. Тела убитых обнаружила 10-летняя девочка. Ранее в региональном СУСК России сообщили, что в одной из квартир дома в Тольятти были обнаружены тела девочек 2 и 5 лет с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего). Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что в убийстве подозревают 13-летнюю сестру девочек.

https://ria.ru/20240812/zaderzhanie-1965804151.html

тольятти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тольятти