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Саперы ежедневно очищают до 100 метров территории ДНР - РИА Новости, 08.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:39 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/sapery-1976873550.html
Саперы ежедневно очищают до 100 метров территории ДНР
Саперы ежедневно очищают до 100 метров территории ДНР - РИА Новости, 08.10.2024
Саперы ежедневно очищают до 100 метров территории ДНР
Инженерно-саперные подразделения "Южной" группировки войск, продолжая сплошную очистку местности, ежедневно очищают 50-100 метров освобожденной территории ДНР... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T05:39
2024-10-08T05:39
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Инженерно-саперные подразделения "Южной" группировки войск, продолжая сплошную очистку местности, ежедневно очищают 50-100 метров освобожденной территории ДНР от взрывоопасных предметов, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Сейчас задача поставлена руководством – сплошное разминирование местности от взрывоопасных предметов, которых здесь очень много", - сказал сапер с позывным "Полковник" на видео, предоставленном ведомством. Военнослужащий также добавил, что интенсивность разминирования территории зависит напрямую от того, насколько засеяна территория взрывоопасными предметами. Среди обнаруженных - большое количество "колокольчиков" (суббоеприпас кассетного 155-миллиметрового снаряда стран НАТО), заряды РПГ, различные мины, в том числе иностранного производства, и самодельные взрывные устройства, замаскированные под различные предметы. Опасные находки уничтожаются на месте накладным зарядом. "Если много, то тогда работа идет медленнее, если менее засеяна территория, то быстрее можно идти. В среднем где-то 50-100 метров", - пояснил военнослужащий. В ведомстве также уточнили, что в первую очередь саперы проделывают проходы на местности для ремонта старых и сооружения новых коммуникаций, восстановления и создания инфраструктуры региона городскими службами. Также военные инженеры проводят сплошное разминирование сельхозугодий региона для дальнейшей обработки и засева плодородных земель. Разминирование проходит с помощью современных технических средств, в том числе с помощью робототехнического комплекса "Уран-6".
https://ria.ru/20241008/zelenskiy-1976864622.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Саперы ежедневно очищают до 100 метров территории ДНР

Минобороны: саперы группы "Юг" ежедневно очищают до 100 метров территории ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСаперы проводят разминирование
Саперы проводят разминирование - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Саперы проводят разминирование. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Инженерно-саперные подразделения "Южной" группировки войск, продолжая сплошную очистку местности, ежедневно очищают 50-100 метров освобожденной территории ДНР от взрывоопасных предметов, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Сейчас задача поставлена руководством – сплошное разминирование местности от взрывоопасных предметов, которых здесь очень много", - сказал сапер с позывным "Полковник" на видео, предоставленном ведомством.
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Военнослужащий также добавил, что интенсивность разминирования территории зависит напрямую от того, насколько засеяна территория взрывоопасными предметами. Среди обнаруженных - большое количество "колокольчиков" (суббоеприпас кассетного 155-миллиметрового снаряда стран НАТО), заряды РПГ, различные мины, в том числе иностранного производства, и самодельные взрывные устройства, замаскированные под различные предметы. Опасные находки уничтожаются на месте накладным зарядом.
"Если много, то тогда работа идет медленнее, если менее засеяна территория, то быстрее можно идти. В среднем где-то 50-100 метров", - пояснил военнослужащий.
В ведомстве также уточнили, что в первую очередь саперы проделывают проходы на местности для ремонта старых и сооружения новых коммуникаций, восстановления и создания инфраструктуры региона городскими службами. Также военные инженеры проводят сплошное разминирование сельхозугодий региона для дальнейшей обработки и засева плодородных земель.
Разминирование проходит с помощью современных технических средств, в том числе с помощью робототехнического комплекса "Уран-6".
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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