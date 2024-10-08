https://ria.ru/20241008/sapery-1976873550.html

Саперы ежедневно очищают до 100 метров территории ДНР

Саперы ежедневно очищают до 100 метров территории ДНР - РИА Новости, 08.10.2024

Саперы ежедневно очищают до 100 метров территории ДНР

Инженерно-саперные подразделения "Южной" группировки войск, продолжая сплошную очистку местности, ежедневно очищают 50-100 метров освобожденной территории ДНР... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T05:39

2024-10-08T05:39

2024-10-08T05:39

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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Инженерно-саперные подразделения "Южной" группировки войск, продолжая сплошную очистку местности, ежедневно очищают 50-100 метров освобожденной территории ДНР от взрывоопасных предметов, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Сейчас задача поставлена руководством – сплошное разминирование местности от взрывоопасных предметов, которых здесь очень много", - сказал сапер с позывным "Полковник" на видео, предоставленном ведомством. Военнослужащий также добавил, что интенсивность разминирования территории зависит напрямую от того, насколько засеяна территория взрывоопасными предметами. Среди обнаруженных - большое количество "колокольчиков" (суббоеприпас кассетного 155-миллиметрового снаряда стран НАТО), заряды РПГ, различные мины, в том числе иностранного производства, и самодельные взрывные устройства, замаскированные под различные предметы. Опасные находки уничтожаются на месте накладным зарядом. "Если много, то тогда работа идет медленнее, если менее засеяна территория, то быстрее можно идти. В среднем где-то 50-100 метров", - пояснил военнослужащий. В ведомстве также уточнили, что в первую очередь саперы проделывают проходы на местности для ремонта старых и сооружения новых коммуникаций, восстановления и создания инфраструктуры региона городскими службами. Также военные инженеры проводят сплошное разминирование сельхозугодий региона для дальнейшей обработки и засева плодородных земель. Разминирование проходит с помощью современных технических средств, в том числе с помощью робототехнического комплекса "Уран-6".

https://ria.ru/20241008/zelenskiy-1976864622.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)