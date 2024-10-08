https://ria.ru/20241008/sanktsii-1977061020.html

В постпредстве при ЕС высказались об антироссийских санкциях

В постпредстве при ЕС высказались об антироссийских санкциях - РИА Новости, 08.10.2024

В постпредстве при ЕС высказались об антироссийских санкциях

ЕС своими действиями пытается надолго закрепить конфронтационную политику в отношении России, не дать никому в Европе свернуть с антироссийского пути, говорится РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T20:44

2024-10-08T20:44

2024-10-08T20:45

россия

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европа

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БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. ЕС своими действиями пытается надолго закрепить конфронтационную политику в отношении России, не дать никому в Европе свернуть с антироссийского пути, говорится в поступившем в РИА Новости комментарии постпредства России при ЕС в связи с принятием Брюсселем очередного санкционного режима против России, на этот раз в связи с якобы "дестабилизирующей деятельностью за рубежом".Совет ЕС во вторник окончательно утвердил новый режим санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Сообщалось, что "новые санкционные рамки позволят ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства России, которые подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран"."Одна из целей состоит даже не в том, чтобы ввести дополнительные ограничения против нашей страны, а продемонстрировать, что конфронтационная политика в отношении России - всерьез и надолго. Евробюрократия дает понять, что свернуть с антироссийской дорожки никому не будет позволено. Брюссель таким образом направил сигнал европейским политикам - путей к отступлению нет, все силы должны быть брошены на бетонирование образа врага в лице России", - говорится в комментарии российского постпредства.Там указали на то, что введением нового режима санкций против РФ ЕС демонстрирует принцип "когда у тебя дома все плохо, ищи виновного на стороне" и хочет переложить на Россию ответственность за проблемы, создаваемые самими чиновниками в Брюсселе, включая даже миграционные. "Евросоюз живет по принципу: когда у тебя дома всё плохо, ищи виновного на стороне. Движимые подобной логикой есовцы слепили очередной антироссийский "санкционный режим". Новый рестриктивный механизм, призванный расширить перечень "деяний", которые можно приписать нашей стране, закрепляет в отношении России "презумпцию виновности". Иными словами, ответственность за любую созданную самими еврочиновниками проблему, в той же миграционной сфере, автоматически возлагается на нашу страну и её граждан", - подчеркивается в комментарии.В постпредстве также отметили, что "под некими "дестабилизирующими действиями" России понимается всё то, что на самом деле мешает есовскому мейнстриму продолжать проводить политику двойных стандартов как внутри Евросоюза, так и на международной арене".В ЕС ранее неоднократно говорили о якобы "вмешательстве" России, однако никаких доказательств не предоставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.С инициативой создания нового режима санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом" ранее выступили лидеры стран Евросоюза.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

https://ria.ru/20240925/nato-1974493964.html

https://ria.ru/20241001/gruziya-1975571496.html

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россия, брюссель, европа, санкции в отношении россии, владимир путин, евросоюз, в мире