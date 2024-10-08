https://ria.ru/20241008/sanktsii-1977061020.html
В постпредстве при ЕС высказались об антироссийских санкциях
В постпредстве при ЕС высказались об антироссийских санкциях - РИА Новости, 08.10.2024
В постпредстве при ЕС высказались об антироссийских санкциях
ЕС своими действиями пытается надолго закрепить конфронтационную политику в отношении России, не дать никому в Европе свернуть с антироссийского пути, говорится РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T20:44
2024-10-08T20:44
2024-10-08T20:45
россия
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БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. ЕС своими действиями пытается надолго закрепить конфронтационную политику в отношении России, не дать никому в Европе свернуть с антироссийского пути, говорится в поступившем в РИА Новости комментарии постпредства России при ЕС в связи с принятием Брюсселем очередного санкционного режима против России, на этот раз в связи с якобы "дестабилизирующей деятельностью за рубежом".Совет ЕС во вторник окончательно утвердил новый режим санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Сообщалось, что "новые санкционные рамки позволят ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства России, которые подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран"."Одна из целей состоит даже не в том, чтобы ввести дополнительные ограничения против нашей страны, а продемонстрировать, что конфронтационная политика в отношении России - всерьез и надолго. Евробюрократия дает понять, что свернуть с антироссийской дорожки никому не будет позволено. Брюссель таким образом направил сигнал европейским политикам - путей к отступлению нет, все силы должны быть брошены на бетонирование образа врага в лице России", - говорится в комментарии российского постпредства.Там указали на то, что введением нового режима санкций против РФ ЕС демонстрирует принцип "когда у тебя дома все плохо, ищи виновного на стороне" и хочет переложить на Россию ответственность за проблемы, создаваемые самими чиновниками в Брюсселе, включая даже миграционные. "Евросоюз живет по принципу: когда у тебя дома всё плохо, ищи виновного на стороне. Движимые подобной логикой есовцы слепили очередной антироссийский "санкционный режим". Новый рестриктивный механизм, призванный расширить перечень "деяний", которые можно приписать нашей стране, закрепляет в отношении России "презумпцию виновности". Иными словами, ответственность за любую созданную самими еврочиновниками проблему, в той же миграционной сфере, автоматически возлагается на нашу страну и её граждан", - подчеркивается в комментарии.В постпредстве также отметили, что "под некими "дестабилизирующими действиями" России понимается всё то, что на самом деле мешает есовскому мейнстриму продолжать проводить политику двойных стандартов как внутри Евросоюза, так и на международной арене".В ЕС ранее неоднократно говорили о якобы "вмешательстве" России, однако никаких доказательств не предоставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.С инициативой создания нового режима санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом" ранее выступили лидеры стран Евросоюза.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
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россия, брюссель, европа, санкции в отношении россии, владимир путин, евросоюз, в мире
Россия, Брюссель, Европа, Санкции в отношении России, Владимир Путин, Евросоюз, В мире
В постпредстве при ЕС высказались об антироссийских санкциях
Постпредство: ЕС своими санкциями закрепляет конфронтацию с Россией
БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. ЕС своими действиями пытается надолго закрепить конфронтационную политику в отношении России, не дать никому в Европе свернуть с антироссийского пути, говорится в поступившем в РИА Новости комментарии постпредства России при ЕС в связи с принятием Брюсселем очередного санкционного режима против России, на этот раз в связи с якобы "дестабилизирующей деятельностью за рубежом".
Совет ЕС во вторник окончательно утвердил новый режим санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом". Сообщалось, что "новые санкционные рамки позволят ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства России, которые подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран".
"Одна из целей состоит даже не в том, чтобы ввести дополнительные ограничения против нашей страны, а продемонстрировать, что конфронтационная политика в отношении России - всерьез и надолго. Евробюрократия дает понять, что свернуть с антироссийской дорожки никому не будет позволено. Брюссель таким образом направил сигнал европейским политикам - путей к отступлению нет, все силы должны быть брошены на бетонирование образа врага в лице России", - говорится в комментарии российского постпредства.
Там указали на то, что введением нового режима санкций против РФ ЕС демонстрирует принцип "когда у тебя дома все плохо, ищи виновного на стороне" и хочет переложить на Россию ответственность за проблемы, создаваемые самими чиновниками в Брюсселе, включая даже миграционные. "Евросоюз живет по принципу: когда у тебя дома всё плохо, ищи виновного на стороне. Движимые подобной логикой есовцы слепили очередной антироссийский "санкционный режим". Новый рестриктивный механизм, призванный расширить перечень "деяний", которые можно приписать нашей стране, закрепляет в отношении России "презумпцию виновности". Иными словами, ответственность за любую созданную самими еврочиновниками проблему, в той же миграционной сфере, автоматически возлагается на нашу страну и её граждан", - подчеркивается в комментарии.
В постпредстве также отметили, что "под некими "дестабилизирующими действиями" России понимается всё то, что на самом деле мешает есовскому мейнстриму продолжать проводить политику двойных стандартов как внутри Евросоюза, так и на международной арене".
В ЕС ранее неоднократно говорили о якобы "вмешательстве" России, однако никаких доказательств не предоставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, в свою очередь, заявлял, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран и не терпит, когда это делают другие страны.
С инициативой создания нового режима санкций против России за якобы "дестабилизирующие действия за рубежом" ранее выступили лидеры стран Евросоюза.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.