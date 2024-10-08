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Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ Кириллова - РИА Новости, 08.10.2024
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13:12 08.10.2024 (обновлено: 13:36 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/sanktsii-1976960906.html
Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ Кириллова
Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ Кириллова - РИА Новости, 08.10.2024
Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ Кириллова
Великобритания внесла в санкционный список войска радиационной, химической и биологической защиты России и начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, сообщает РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T13:12
2024-10-08T13:36
войска рхбз
санкции в отношении россии
вооруженные силы рф
великобритания
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список войска радиационной, химической и биологической защиты России и начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, сообщает во вторник Минфин страны на сайте правительства."Следующие лица были добавлены в список … Игорь Анатольевич Кириллов… войска радиологической химической и биологической защиты Министерства обороны Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном правительством."Следующие лица были добавлены в список… 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт … 27-й Центральный научно-исследовательский институт министерства обороны Российской Федерации", - говорится в документе.В документе указывается, что постановление предусматривает введение финансовых санкций в отношении лиц, которые якобы участвуют или якобы были вовлечены в запрещенную деятельность, связанную с химическим оружием.Обвинения России в применении химического оружия безосновательны, а действия США дискредитируют Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая подтвердила уничтожение химоружия в РФ, заявило ранее постпредство России при ОЗХО.Обвинения России в использовании химического оружия голословны, страна остаётся приверженной своим обязательствам по международному праву в области ведения специальной военной операции, заявлял также ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В РФ также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241007/mid-1976837726.html
https://ria.ru/20241007/provokatsiya-1976695250.html
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войска рхбз, санкции в отношении россии, вооруженные силы рф, великобритания
Войска РХБЗ, Санкции в отношении России, Вооруженные силы РФ, Великобритания
Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ Кириллова

Британия внесла в санкционный список войска РХБЗ ВС РФ и их начальника Кириллова

© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список войска радиационной, химической и биологической защиты России и начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, сообщает во вторник Минфин страны на сайте правительства.
"Следующие лица были добавлены в список … Игорь Анатольевич Кириллов… войска радиологической химической и биологической защиты Министерства обороны Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном правительством.
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"Следующие лица были добавлены в список… 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт … 27-й Центральный научно-исследовательский институт министерства обороны Российской Федерации", - говорится в документе.
В документе указывается, что постановление предусматривает введение финансовых санкций в отношении лиц, которые якобы участвуют или якобы были вовлечены в запрещенную деятельность, связанную с химическим оружием.
Обвинения России в применении химического оружия безосновательны, а действия США дискредитируют Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая подтвердила уничтожение химоружия в РФ, заявило ранее постпредство России при ОЗХО.
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Обвинения России в использовании химического оружия голословны, страна остаётся приверженной своим обязательствам по международному праву в области ведения специальной военной операции, заявлял также ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В РФ также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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