Британия ввела санкции против начальника войск РХБЗ Кириллова
Британия внесла в санкционный список войска РХБЗ ВС РФ и их начальника Кириллова
© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список войска радиационной, химической и биологической защиты России и начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, сообщает во вторник Минфин страны на сайте правительства.
"Следующие лица были добавлены в список … Игорь Анатольевич Кириллов… войска радиологической химической и биологической защиты Министерства обороны Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном правительством.
"Следующие лица были добавлены в список… 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт … 27-й Центральный научно-исследовательский институт министерства обороны Российской Федерации", - говорится в документе.
В документе указывается, что постановление предусматривает введение финансовых санкций в отношении лиц, которые якобы участвуют или якобы были вовлечены в запрещенную деятельность, связанную с химическим оружием.
Обвинения России в использовании химического оружия голословны, страна остаётся приверженной своим обязательствам по международному праву в области ведения специальной военной операции, заявлял также ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В РФ также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.