https://ria.ru/20241008/sammit-1976993909.html

Путин раскрыл повестку дня на саммите СНГ

Путин раскрыл повестку дня на саммите СНГ - РИА Новости, 08.10.2024

Путин раскрыл повестку дня на саммите СНГ

Участники саммита СНГ в Москве уделят большое внимание экономической тематике и расширению торгово-инвестиционного сотрудничества, заявил президент России... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:15

2024-10-08T15:15

2024-10-08T15:15

москва

россия

владимир путин

снг

политика

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Участники саммита СНГ в Москве уделят большое внимание экономической тематике и расширению торгово-инвестиционного сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин. "Сегодня у нас весьма насыщенная повестка дня. Естественно, уделим большое внимание экономической тематике и перспективам дальнейшего расширения торгово-инвестиционного взаимодействия в СНГ", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

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москва, россия, владимир путин, снг, политика