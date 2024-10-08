https://ria.ru/20241008/sammit-1976993909.html
Путин раскрыл повестку дня на саммите СНГ
Путин раскрыл повестку дня на саммите СНГ - РИА Новости, 08.10.2024
Путин раскрыл повестку дня на саммите СНГ
Участники саммита СНГ в Москве уделят большое внимание экономической тематике и расширению торгово-инвестиционного сотрудничества, заявил президент России... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:15
2024-10-08T15:15
2024-10-08T15:15
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Участники саммита СНГ в Москве уделят большое внимание экономической тематике и расширению торгово-инвестиционного сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин. "Сегодня у нас весьма насыщенная повестка дня. Естественно, уделим большое внимание экономической тематике и перспективам дальнейшего расширения торгово-инвестиционного взаимодействия в СНГ", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.
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москва, россия, владимир путин, снг, политика
Москва, Россия, Владимир Путин, СНГ, Политика
Путин раскрыл повестку дня на саммите СНГ
Путин: участники саммита СНГ уделят большое внимание экономике и торговле