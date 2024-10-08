https://ria.ru/20241008/sammit-1976990578.html

В Кремле проходит саммит СНГ под председательством Путина

В Кремле проходит саммит СНГ под председательством Путина - РИА Новости, 08.10.2024

В Кремле проходит саммит СНГ под председательством Путина

В Кремле проходит заседание Совета глав стран СНГ под председательством президента России Владимира Путина. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:07

2024-10-08T15:07

2024-10-08T16:34

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москва

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владимир путин

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снг

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В Кремле проходит заседание Совета глав стран СНГ под председательством президента России Владимира Путина. "Прежде всего хотел бы подчеркнуть, что взаимодействие в рамках СНГ является одним из главных приоритетов внешней политики Российской Федерации", — сказал российский лидер, открывая заседание.Он отметил, что для России страны Содружества — самые близкие соседи, друзья и стратегические партнеры."И мы, естественно, настроены на всемерное укрепление нашего сотрудничества, именно на это нацелена концепция российского председательства в 2024 году, и масштабные планы соответствующих мероприятий", — добавил глава государства.По его словам, повестка дня будет весьма насыщенной, большое внимание предполагается уделить экономической тематике и перспективам дальнейшего расширения торгово-инвестиционного взаимодействия в СНГ.При этом Путин выразил надежду, что работа будет плодотворной, а обсуждение — традиционно откровенным и доверительным.Сперва главы государств будут обсуждать вопросы повестки дня в узком составе, затем заседание продолжится с участием членов делегаций. Общение лидеры начали накануне. В понедельник, 7 октября, в день рождения российского президента, лидеры СНГ собрались на неформальную встречу, которая стала подготовкой к саммиту. Россия в 2024 году председательствует в Содружестве. Как сообщали в Кремле, саммит станет кульминацией всех политических мероприятий в рамках председательства Москвы. Ранее Путин провел отдельные двусторонние встречи лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976822204.html

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россия

москва

азербайджан

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россия, москва, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, снг, содружество , политика