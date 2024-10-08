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Лукашенко рассказал о темах дискуссии на неформальном саммите СНГ - РИА Новости, 08.10.2024
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14:52 08.10.2024 (обновлено: 14:59 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/sammit-1976986297.html
Лукашенко рассказал о темах дискуссии на неформальном саммите СНГ
Лукашенко рассказал о темах дискуссии на неформальном саммите СНГ - РИА Новости, 08.10.2024
Лукашенко рассказал о темах дискуссии на неформальном саммите СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вчера на неформальном саммите СНГ в Москве лидеры обсудили все вопросы от геополитики до внутренних. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:52
2024-10-08T14:59
снг
белоруссия
москва
александр лукашенко
павел зарубин
политика
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вчера на неформальном саммите СНГ в Москве лидеры обсудили все вопросы от геополитики до внутренних."Вчера обговорили все вопросы. Я иду и думаю, о чем мы сегодня будем говорить. (Обсуждали - ред.) от геополитики до конкретных внутренних вопросов, но главное - давайте будем вместе", - сказал белорусский лидер. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Лукашенко также сообщил, что ужин с лидерами стран СНГ был хорошим.
https://ria.ru/20241007/lukashenko-1976801527.html
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снг, белоруссия, москва, александр лукашенко, павел зарубин, политика
СНГ, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Павел Зарубин, Политика
Лукашенко рассказал о темах дискуссии на неформальном саммите СНГ

Лукашенко: на неформальном саммите СНГ обсудили внутренние вопросы и геополитику

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вчера на неформальном саммите СНГ в Москве лидеры обсудили все вопросы от геополитики до внутренних.
"Вчера обговорили все вопросы. Я иду и думаю, о чем мы сегодня будем говорить. (Обсуждали - ред.) от геополитики до конкретных внутренних вопросов, но главное - давайте будем вместе", - сказал белорусский лидер. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Лукашенко также сообщил, что ужин с лидерами стран СНГ был хорошим.
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СНГБелоруссияМоскваАлександр ЛукашенкоПавел ЗарубинПолитика
 
 
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