https://ria.ru/20241008/sammit-1976986297.html

Лукашенко рассказал о темах дискуссии на неформальном саммите СНГ

Лукашенко рассказал о темах дискуссии на неформальном саммите СНГ - РИА Новости, 08.10.2024

Лукашенко рассказал о темах дискуссии на неформальном саммите СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вчера на неформальном саммите СНГ в Москве лидеры обсудили все вопросы от геополитики до внутренних. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:52

2024-10-08T14:52

2024-10-08T14:59

снг

белоруссия

москва

александр лукашенко

павел зарубин

политика

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вчера на неформальном саммите СНГ в Москве лидеры обсудили все вопросы от геополитики до внутренних."Вчера обговорили все вопросы. Я иду и думаю, о чем мы сегодня будем говорить. (Обсуждали - ред.) от геополитики до конкретных внутренних вопросов, но главное - давайте будем вместе", - сказал белорусский лидер. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Лукашенко также сообщил, что ужин с лидерами стран СНГ был хорошим.

https://ria.ru/20241007/lukashenko-1976801527.html

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москва

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снг, белоруссия, москва, александр лукашенко, павел зарубин, политика