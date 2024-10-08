https://ria.ru/20241008/sahalin-1976870103.html

Четырех жителей Сахалина обвиняют в экстремизме

Четырех жителей Сахалина обвиняют в экстремизме - РИА Новости, 08.10.2024

Четырех жителей Сахалина обвиняют в экстремизме

Возбуждены уголовные дела в отношении четырех жителей Сахалина, обвиняемых в организации экстремистской деятельности, информирует региональное следственное... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T04:04

2024-10-08T04:04

2024-10-08T04:04

происшествия

россия

южно-сахалинск

сахалин

следственный комитет россии (ск рф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 окт – РИА Новости. Возбуждены уголовные дела в отношении четырех жителей Сахалина, обвиняемых в организации экстремистской деятельности, информирует региональное следственное управление СК РФ. "Возбуждены уголовные дела в отношении четверых жителей города Южно-Сахалинска по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По версии следствия, молодые люди, зная о запрете деятельности одного из общественных движений, поддерживающих криминальную идеологию, вступили в его ряды на территории Южно-Сахалинска. На протяжении длительного времени они собирали и расходовали материальные ценности так называемого "общака", пропагандировали криминальную идеологию и осуществляли другие противоправные действия, направленные на продолжение деятельности запрещенного движения. Как сообщает пресс-служба ведомства, уголовные дела возбуждены по материалам, предоставленным УФСБ России по Сахалинской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. По ходатайству следователя суд отправил обвиняемых под домашний арест.

https://ria.ru/20241007/chechnya-1976808916.html

россия

южно-сахалинск

сахалин

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происшествия, россия, южно-сахалинск, сахалин, следственный комитет россии (ск рф)