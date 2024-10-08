https://ria.ru/20241008/ryutte-1977026388.html

Генсек НАТО намерен призвать к увеличению помощи Украине

Генсек НАТО намерен призвать к увеличению помощи Украине - РИА Новости, 08.10.2024

Генсек НАТО намерен призвать к увеличению помощи Украине

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что примет участие в заседании контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", призовет к увеличению помощи. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T17:21

2024-10-08T17:21

2024-10-08T17:21

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БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что примет участие в заседании контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", призовет к увеличению помощи. "Я буду участвовать в Рамштайне… чтобы продвигать помощь Украине", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом. Двенадцатого октября в немецком Рамштайне пройдет заседание контактной группы под руководством США по поддержке Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241006/ryutte-1976626035.html

украина

россия

сша

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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, марк рютте, нато