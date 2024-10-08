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Генсек НАТО намерен призвать к увеличению помощи Украине - РИА Новости, 08.10.2024
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17:21 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/ryutte-1977026388.html
Генсек НАТО намерен призвать к увеличению помощи Украине
Генсек НАТО намерен призвать к увеличению помощи Украине - РИА Новости, 08.10.2024
Генсек НАТО намерен призвать к увеличению помощи Украине
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что примет участие в заседании контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", призовет к увеличению помощи. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:21
2024-10-08T17:21
в мире
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сша
сергей лавров
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БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что примет участие в заседании контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", призовет к увеличению помощи. "Я буду участвовать в Рамштайне… чтобы продвигать помощь Украине", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом. Двенадцатого октября в немецком Рамштайне пройдет заседание контактной группы под руководством США по поддержке Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, марк рютте, нато
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Марк Рютте, НАТО
Генсек НАТО намерен призвать к увеличению помощи Украине

Рютте призовет к увеличению помощи Украине на заседании в Рамштайне

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что примет участие в заседании контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", призовет к увеличению помощи.
"Я буду участвовать в Рамштайне… чтобы продвигать помощь Украине", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Двенадцатого октября в немецком Рамштайне пройдет заседание контактной группы под руководством США по поддержке Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
"Что-то угрожает?" Рютте поставили на место после его слов о России
6 октября, 16:07
 
В миреУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровМарк РюттеНАТО
 
 
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