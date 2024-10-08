Генсек НАТО признал успехи ВС России на Украине
Генсек НАТО Рютте признал успехи ВС РФ на Украине, призвав Запад помогать Киеву
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМарк Рютте
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте признал успехи ВС России на Украине, назвал ситуацию для Киева "сложной" и призвал западных партнеров наращивать помощь ему.
"Прежде всего мы должны обеспечивать поступление помощи Украине, в этом смысле важной будет встреча Рамштайн на следующей неделе. Вы правы, ситуация на поле боя остается сложной, мы видим…, что Россия обеспечивает медленное, но, тем не менее, продвижение... Мы должны помогать Украине, помощь им нужна именно сейчас", - сказал он.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Ранее Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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