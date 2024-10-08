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Генсек НАТО признал успехи ВС России на Украине - РИА Новости, 08.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/ryutte--1977055818.html
Генсек НАТО признал успехи ВС России на Украине
Генсек НАТО признал успехи ВС России на Украине - РИА Новости, 08.10.2024
Генсек НАТО признал успехи ВС России на Украине
Генсек НАТО Марк Рютте признал успехи ВС России на Украине, назвал ситуацию для Киева "сложной" и призвал западных партнеров наращивать помощь ему. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T19:42
2024-10-08T19:42
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир путин
марк рютте
нато
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте признал успехи ВС России на Украине, назвал ситуацию для Киева "сложной" и призвал западных партнеров наращивать помощь ему. "Прежде всего мы должны обеспечивать поступление помощи Украине, в этом смысле важной будет встреча Рамштайн на следующей неделе. Вы правы, ситуация на поле боя остается сложной, мы видим…, что Россия обеспечивает медленное, но, тем не менее, продвижение... Мы должны помогать Украине, помощь им нужна именно сейчас", - сказал он. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Ранее Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, киев, владимир путин, марк рютте, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Марк Рютте, НАТО, В мире
Генсек НАТО признал успехи ВС России на Украине

Генсек НАТО Рютте признал успехи ВС РФ на Украине, призвав Запад помогать Киеву

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте признал успехи ВС России на Украине, назвал ситуацию для Киева "сложной" и призвал западных партнеров наращивать помощь ему.
"Прежде всего мы должны обеспечивать поступление помощи Украине, в этом смысле важной будет встреча Рамштайн на следующей неделе. Вы правы, ситуация на поле боя остается сложной, мы видим…, что Россия обеспечивает медленное, но, тем не менее, продвижение... Мы должны помогать Украине, помощь им нужна именно сейчас", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Киев нашел способ победить Россию
30 сентября, 08:00
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Ранее Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинМарк РюттеНАТОВ мире
 
 
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