https://ria.ru/20241008/rutube--1976983357.html

YouTube мешает блогерам переносить контент, заявили в Rutube

YouTube мешает блогерам переносить контент, заявили в Rutube - РИА Новости, 08.10.2024

YouTube мешает блогерам переносить контент, заявили в Rutube

Пользователи Rutube испытывают проблемы с переносом контента с американского видеохостинга YouTube, сообщила РИА Новости российская видеоплатформа. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:34

2024-10-08T14:34

2024-10-08T15:52

rutube

youtube

технологии

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Пользователи Rutube испытывают проблемы с переносом контента с американского видеохостинга YouTube, сообщила РИА Новости российская видеоплатформа. "Проблема с переносом контента с YouTube действительно существует, так как сервис блокирует этот процесс с российских и даже зарубежных IP-адресов, обычно бан появляется в течение 12 часов", — рассказали в компании.При этом там отметили, что контролируют ситуацию и делают все возможное, чтобы отечественные авторы могли без проблем загрузить контент на платформу. Уточняется, что блогеры продолжают использовать функцию переноса материалов с YouTube, но иногда это занимает чуть больше времени.Ранее во вторник газета "Коммерсантъ" сообщила, что Rutube и "VK Видео" столкнулись с трудностями при переносе контента с YouTube: российским видеосервисам приходится загружать видео на площадки с помощью зарубежных VPN. РИА Новости направило запрос в "VK Видео", компания отказалась от комментариев.

https://ria.ru/20241002/rutube-1975954627.html

https://ria.ru/20241005/telegram-1976557661.html

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rutube, youtube, технологии