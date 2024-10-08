https://ria.ru/20241008/rutube--1976983357.html
YouTube мешает блогерам переносить контент, заявили в Rutube
YouTube мешает блогерам переносить контент, заявили в Rutube - РИА Новости, 08.10.2024
YouTube мешает блогерам переносить контент, заявили в Rutube
Пользователи Rutube испытывают проблемы с переносом контента с американского видеохостинга YouTube, сообщила РИА Новости российская видеоплатформа. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:34
2024-10-08T14:34
2024-10-08T15:52
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Пользователи Rutube испытывают проблемы с переносом контента с американского видеохостинга YouTube, сообщила РИА Новости российская видеоплатформа. "Проблема с переносом контента с YouTube действительно существует, так как сервис блокирует этот процесс с российских и даже зарубежных IP-адресов, обычно бан появляется в течение 12 часов", — рассказали в компании.При этом там отметили, что контролируют ситуацию и делают все возможное, чтобы отечественные авторы могли без проблем загрузить контент на платформу. Уточняется, что блогеры продолжают использовать функцию переноса материалов с YouTube, но иногда это занимает чуть больше времени.Ранее во вторник газета "Коммерсантъ" сообщила, что Rutube и "VK Видео" столкнулись с трудностями при переносе контента с YouTube: российским видеосервисам приходится загружать видео на площадки с помощью зарубежных VPN. РИА Новости направило запрос в "VK Видео", компания отказалась от комментариев.
https://ria.ru/20241002/rutube-1975954627.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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rutube, youtube, технологии
Rutube, YouTube, Технологии
YouTube мешает блогерам переносить контент, заявили в Rutube
Пользователи Rutube столкнулись с проблемами при переносе видео с YouTube
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Пользователи Rutube испытывают проблемы с переносом контента с американского видеохостинга YouTube, сообщила РИА Новости российская видеоплатформа.
"Проблема с переносом контента с YouTube действительно существует, так как сервис блокирует этот процесс с российских и даже зарубежных IP-адресов, обычно бан появляется в течение 12 часов", — рассказали в компании.
При этом там отметили, что контролируют ситуацию и делают все возможное, чтобы отечественные авторы могли без проблем загрузить контент на платформу.
Уточняется, что блогеры продолжают использовать функцию переноса материалов с YouTube, но иногда это занимает чуть больше времени.
Ранее во вторник газета "Коммерсантъ" сообщила, что Rutube и "VK Видео" столкнулись с трудностями при переносе контента с YouTube: российским видеосервисам приходится загружать видео на площадки с помощью зарубежных VPN.
Rutube запустил функцию импорта с YouTube в августе. Авторы
видео могут не дублировать их вручную, а также перенести за раз до двух тысяч материалов, при этом сохраняется название, описание, обложка и дата публикации.
РИА Новости направило запрос в "VK Видео", компания отказалась от комментариев.