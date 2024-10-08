https://ria.ru/20241008/rostekh-1976949859.html

"Ростех" поставил в войска новую партию БМП-3 и БМД-4М

"Ростех" поставил в войска новую партию БМП-3 и БМД-4М - РИА Новости, 08.10.2024

"Ростех" поставил в войска новую партию БМП-3 и БМД-4М

Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" поставил государственному заказчику новую партию боевых машин десанта БМД-4М и БМП-3 с комплектами... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:45

2024-10-08T12:45

2024-10-08T12:45

безопасность

технологии

ростех

высокоточные комплексы

бмд-4м

бмп-3

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" поставил государственному заказчику новую партию боевых машин десанта БМД-4М и БМП-3 с комплектами дополнительной защиты, сообщили в пресс-службе компании. "Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" поставил государственному заказчику новую партию военной техники. Это боевые машины десанта БМД-4М, а также боевые машины пехоты БМП-3 с комплектами дополнительной защиты. Техника изготовлена на "Курганмашзаводе", - говорится в сообщении. Уточняется, что дополнительная защита включает комплекты для усиления бронирования и решетчатые экраны. Кроме того, машины оборудованы "накидками" - комплектами снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре из негорючего материала. Как отметили в компании, это повышает выживаемость техники в боевых условиях. "За девять месяцев 2024 года "Курганмашзавод" холдинга "Высокоточные комплексы" на 20% увеличил выпуск БМП и БМД в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Предприятие работает в высоком темпе, некоторые цеха – круглосуточно, как и многие другие предприятия Ростеха. Это позволяет обеспечивать выполнение гособоронзаказа эффективно, качественно и в нужные армии сроки", - приводятся в сообщении слова индустриального директора кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхана Оздоева.

https://ria.ru/20241004/sau--1976298094.html

https://ria.ru/20241008/frantsiya-1976895336.html

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безопасность, технологии, ростех, высокоточные комплексы, бмд-4м, бмп-3