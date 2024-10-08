https://ria.ru/20241008/rossiya-1977021175.html
Глава Высшего судебного совета Ирака прибыл с визитом в Россию
Глава Высшего судебного совета Ирака прибыл с визитом в Россию - РИА Новости, 08.10.2024
Глава Высшего судебного совета Ирака прибыл с визитом в Россию
Председатель Высшего судебного совета Ирака Фаик Зейдан прибыл во вторник в Москву для укрепления судебно-правового сотрудничества, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:15
2024-10-08T17:15
2024-10-08T17:15
в мире
россия
ирак
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977023483_0:208:2481:1604_1920x0_80_0_0_134697a7c4c4ddd53818520459613501.jpg
ДОХА, 8 сен - РИА Новости. Председатель Высшего судебного совета Ирака Фаик Зейдан прибыл во вторник в Москву для укрепления судебно-правового сотрудничества, говорится в пресс-релизе совета. "Председатель Высшего судебного совета, судья, доктор Фаик Зейдан прибыл в Москву во вторник, 8 октября, во главе судебной делегации высокого уровня. Председатель совета находится с визитом в РФ по приглашению президиума Верховного суда России в целях укрепления судебно-правового сотрудничества между двумя странами", - сообщается в пресс-релизе. Согласно сообщению, в состав делегации также вошли главный прокурор, руководитель управления судебного надзора, председатели апелляционных судов провинций Басра и Кадисия, а также генеральный директор главного управления судебной охраны. По информации совета, иракскую делегацию приняли первый заместитель председателя Верховного суда РФ Юрий Иваненко и руководитель управления международного сотрудничества Верховного суда Михаил Баскаков.
https://ria.ru/20240929/gvineya-bisau-1975301101.html
россия
ирак
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977023483_0:0:2481:1862_1920x0_80_0_0_4d3b02f2413b6b36a4c48b4a45da666d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ирак, москва
В мире, Россия, Ирак, Москва
Глава Высшего судебного совета Ирака прибыл с визитом в Россию
Глава Высшего судебного совета Ирака прибыл Россию для укрепления сотрудничества
ДОХА, 8 сен - РИА Новости. Председатель Высшего судебного совета Ирака Фаик Зейдан прибыл во вторник в Москву для укрепления судебно-правового сотрудничества, говорится в пресс-релизе совета.
"Председатель Высшего судебного совета, судья, доктор Фаик Зейдан прибыл в Москву во вторник, 8 октября, во главе судебной делегации высокого уровня. Председатель совета находится с визитом в РФ по приглашению президиума Верховного суда России в целях укрепления судебно-правового сотрудничества между двумя странами", - сообщается в пресс-релизе.
Согласно сообщению, в состав делегации также вошли главный прокурор, руководитель управления судебного надзора, председатели апелляционных судов провинций Басра
и Кадисия, а также генеральный директор главного управления судебной охраны.
По информации совета, иракскую делегацию приняли первый заместитель председателя Верховного суда РФ Юрий Иваненко и руководитель управления международного сотрудничества Верховного суда Михаил Баскаков.