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Глава Высшего судебного совета Ирака прибыл с визитом в Россию - РИА Новости, 08.10.2024
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17:15 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/rossiya-1977021175.html
Глава Высшего судебного совета Ирака прибыл с визитом в Россию
Глава Высшего судебного совета Ирака прибыл с визитом в Россию - РИА Новости, 08.10.2024
Глава Высшего судебного совета Ирака прибыл с визитом в Россию
Председатель Высшего судебного совета Ирака Фаик Зейдан прибыл во вторник в Москву для укрепления судебно-правового сотрудничества, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:15
2024-10-08T17:15
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ДОХА, 8 сен - РИА Новости. Председатель Высшего судебного совета Ирака Фаик Зейдан прибыл во вторник в Москву для укрепления судебно-правового сотрудничества, говорится в пресс-релизе совета. "Председатель Высшего судебного совета, судья, доктор Фаик Зейдан прибыл в Москву во вторник, 8 октября, во главе судебной делегации высокого уровня. Председатель совета находится с визитом в РФ по приглашению президиума Верховного суда России в целях укрепления судебно-правового сотрудничества между двумя странами", - сообщается в пресс-релизе. Согласно сообщению, в состав делегации также вошли главный прокурор, руководитель управления судебного надзора, председатели апелляционных судов провинций Басра и Кадисия, а также генеральный директор главного управления судебной охраны. По информации совета, иракскую делегацию приняли первый заместитель председателя Верховного суда РФ Юрий Иваненко и руководитель управления международного сотрудничества Верховного суда Михаил Баскаков.
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в мире, россия, ирак, москва
В мире, Россия, Ирак, Москва
Глава Высшего судебного совета Ирака прибыл с визитом в Россию

Глава Высшего судебного совета Ирака прибыл Россию для укрепления сотрудничества

© Фото : Supreme Judicial CouncilПредседатель Высшего судебного совета Ирака Фаик Зейдан прибыл во вторник в Москву для укрепления судебно-правового сотрудничества
Председатель Высшего судебного совета Ирака Фаик Зейдан прибыл во вторник в Москву для укрепления судебно-правового сотрудничества - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Supreme Judicial Council
Председатель Высшего судебного совета Ирака Фаик Зейдан прибыл во вторник в Москву для укрепления судебно-правового сотрудничества
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ДОХА, 8 сен - РИА Новости. Председатель Высшего судебного совета Ирака Фаик Зейдан прибыл во вторник в Москву для укрепления судебно-правового сотрудничества, говорится в пресс-релизе совета.
"Председатель Высшего судебного совета, судья, доктор Фаик Зейдан прибыл в Москву во вторник, 8 октября, во главе судебной делегации высокого уровня. Председатель совета находится с визитом в РФ по приглашению президиума Верховного суда России в целях укрепления судебно-правового сотрудничества между двумя странами", - сообщается в пресс-релизе.
Согласно сообщению, в состав делегации также вошли главный прокурор, руководитель управления судебного надзора, председатели апелляционных судов провинций Басра и Кадисия, а также генеральный директор главного управления судебной охраны.
По информации совета, иракскую делегацию приняли первый заместитель председателя Верховного суда РФ Юрий Иваненко и руководитель управления международного сотрудничества Верховного суда Михаил Баскаков.
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