https://ria.ru/20241008/rossiya-1977002252.html

Россия призвала Аргентину признать преступления Третьего рейха геноцидом

Россия призвала Аргентину признать преступления Третьего рейха геноцидом - РИА Новости, 08.10.2024

Россия призвала Аргентину признать преступления Третьего рейха геноцидом

Россия призывает Аргентину и мировое сообщество признать на международном уровне актами геноцида деяния, совершённых Третьим рейхом в СССР, сообщил посол РФ в... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:50

2024-10-08T15:50

2024-10-08T15:54

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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 окт - РИА Новости. Россия призывает Аргентину и мировое сообщество признать на международном уровне актами геноцида деяния, совершённых Третьим рейхом в СССР, сообщил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. "Германский нацизм, итальянский фашизм, японский милитаризм стали страшной трагедией для многих стран, но прежде всего для СССР. Советский народ понес огромные потери. Более 27 миллионов человек пали жертвами нацистской агрессии. Большая часть из них – гражданское население, которое гитлеровцы уничтожали системно, по заранее продуманному плану. Примеров множество", - отметил посол в статье для аргентинских газет Perfil, Diario Popular и Noticias Urbanas. По его словам, Россия десятилетиями ожидала, что Берлин проявит историческую ответственность и официально признает факт геноцида. Однако этого так и не произошло. "Более того, нынешние немецкие власти со всё большим рвением стремятся сбросить с себя тяжёлую ношу негативного репутационного наследия Второй мировой войны и гитлеровского периода в целом. Показательно, что в 2022-2023 годах Германия голосовала против ежегодно вносимой Россией и другими соавторами резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей героизацию нацизма. Нет оснований рассчитывать на изменение такой позиции и в этом году", - подчеркнул Феоктистов. "Отказ германского правительства признать геноцид советских народов является абсурдным и глубоко оскорбительным для всех потомков жертв нацизма на территории бывшего Советского Союза... Особенно цинично на этом фоне выглядят усилия по продвижению лживого тезиса о якобы сопоставимой ответственности гитлеровской Германии и СССР за развязывание Второй мировой войны", - отметил дипломат. По его мнению, предстоящее в 2025 году 80-летие Победы над нацистской Германией создаёт подходящие политико-исторические рамки для подтверждения международным сообществом тотального неприятия человеконенавистнической идеологии и расового превосходства, манифестацией чего должно стать признание геноцида Третьим рейхом народов СССР. "Признание на международном уровне актами геноцида деяний, совершённых Третьим рейхом в СССР, – давно назревшая мера, призванная восстановить историческую справедливость по отношению ко всем народам бывшего Советского Союза. Речь не об отмщении, а о правосудии. Призываем мировое сообщество, включая Аргентину, поддержать российскую инициативу. В конце концов, только расставив все точки над "i", можно перевернуть эту зловещую страницу истории", - отметил Феоктистов.

https://ria.ru/20240318/genotsid-1934056479.html

https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849028457.html

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