https://ria.ru/20241008/rossija-1976932385.html

В России увеличат финансирование борьбы с лесными пожарами

В России увеличат финансирование борьбы с лесными пожарами - РИА Новости, 08.10.2024

В России увеличат финансирование борьбы с лесными пожарами

Финансирование борьбы с лесными пожарами в России с 2025 года вырастет на 5,3 миллиарда рублей и составит 20,2 миллиарда, сообщил глава Минприроды РФ Александр... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T11:57

2024-10-08T11:57

2024-10-08T12:00

россия

забайкальский край

александр козлов (глава минприроды)

иван советников

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

госдума рф

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969687411_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_688c0b38555ae418e7d4d4fe5b6e89af.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Финансирование борьбы с лесными пожарами в России с 2025 года вырастет на 5,3 миллиарда рублей и составит 20,2 миллиарда, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Безусловно, деньги на борьбу с лесными пожарами. Причём с 2025 года – больше на 5 миллиардов 300 миллионов рублей. Это позволит создать новые и укрупнить действующие лесопожарные станции в наиболее горимых субъектах. Это Якутия, Забайкалье и Красноярский край", - сказал Козлов на заседании в Госдуме. По его словам, дополнительное финансирование позволит обеспечить не менее 50 тысяч лётных часов авиамониторинга, трудоустроить больше пяти тысяч парашютистов-десантников, а также создать лесопожарный центр в Забайкалье. В 2024 году на борьбу с лесными пожарами было выделено 14,9 миллиарда рублей. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ, таким образом финансирование лесных пожаров в России с 2025 составит 20,2 миллиарда рублей. Ранее глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что Забайкальский край хуже других российских регионов справлялся с лесными пожарами в 2024 году.

https://ria.ru/20241007/pozhary-1973357645.html

россия

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, забайкальский край, александр козлов (глава минприроды), иван советников, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)