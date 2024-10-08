https://ria.ru/20241008/roskomnadzor-1977065637.html

Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки

Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки - РИА Новости, 08.10.2024

Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки

Роскомнадзор фиксирует DDoS-атаки на свои ресурсы, однако они не достигают целей - всплески трафика поступают из зарубежных сетей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T21:43

2024-10-08T21:43

2024-10-08T21:43

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948935399_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_1330bd94c96bbb1c3422ffecd274131b.jpg

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует DDoS-атаки на свои ресурсы, однако они не достигают целей - всплески трафика поступают из зарубежных сетей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "В отношении ресурсов РКН фиксируем DDOS-атаки. Мощностью до 578.57 Гбит/с, скоростью до 50.76 млн п/с. Атаки цели не достигают. Ресурсы РКН, в т.ч. сайт РКН, работают без ограничений. Основные всплески трафика поступают из зарубежных сетей", - сказали в Роскомнадзоре. Ранее во вторник сайт Роскомнадзора перестал частично работать. Так, при загрузке на мобильном устройстве сайт выдает ошибку, у некоторых и вовсе не загружается. При этом у части пользователей сайт ведомства работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20241008/zakon-1977040509.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)