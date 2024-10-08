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Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки - РИА Новости, 08.10.2024
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21:43 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/roskomnadzor-1977065637.html
Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки
Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки - РИА Новости, 08.10.2024
Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки
Роскомнадзор фиксирует DDoS-атаки на свои ресурсы, однако они не достигают целей - всплески трафика поступают из зарубежных сетей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T21:43
2024-10-08T21:43
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует DDoS-атаки на свои ресурсы, однако они не достигают целей - всплески трафика поступают из зарубежных сетей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "В отношении ресурсов РКН фиксируем DDOS-атаки. Мощностью до 578.57 Гбит/с, скоростью до 50.76 млн п/с. Атаки цели не достигают. Ресурсы РКН, в т.ч. сайт РКН, работают без ограничений. Основные всплески трафика поступают из зарубежных сетей", - сказали в Роскомнадзоре. Ранее во вторник сайт Роскомнадзора перестал частично работать. Так, при загрузке на мобильном устройстве сайт выдает ошибку, у некоторых и вовсе не загружается. При этом у части пользователей сайт ведомства работает в штатном режиме.
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Новости
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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки

Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки из зарубежных сетей

© iStock.com / Liubomyr VoronaБизнесмен во время работы
Бизнесмен во время работы - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© iStock.com / Liubomyr Vorona
Бизнесмен во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует DDoS-атаки на свои ресурсы, однако они не достигают целей - всплески трафика поступают из зарубежных сетей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В отношении ресурсов РКН фиксируем DDOS-атаки. Мощностью до 578.57 Гбит/с, скоростью до 50.76 млн п/с. Атаки цели не достигают. Ресурсы РКН, в т.ч. сайт РКН, работают без ограничений. Основные всплески трафика поступают из зарубежных сетей", - сказали в Роскомнадзоре.
Ранее во вторник сайт Роскомнадзора перестал частично работать. Так, при загрузке на мобильном устройстве сайт выдает ошибку, у некоторых и вовсе не загружается. При этом у части пользователей сайт ведомства работает в штатном режиме.
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ОбществоТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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