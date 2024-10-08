https://ria.ru/20241008/rak-1976935546.html

Названы популярные продукты на завтрак, повышающие риск развития рака

Названы популярные продукты на завтрак, повышающие риск развития рака - РИА Новости, 08.10.2024

Названы популярные продукты на завтрак, повышающие риск развития рака

Такие популярные продукты на завтрак, как хлопья и фруктовые йогурты, могут увеличить риск развития рака, пишет Coventry Telegraph со ссылкой на данные ученых... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:03

2024-10-08T12:03

2024-10-08T12:11

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Такие популярные продукты на завтрак, как хлопья и фруктовые йогурты, могут увеличить риск развития рака, пишет Coventry Telegraph со ссылкой на данные ученых из университета Бристоля и экспертов Международного агентства по изучению рака (IARC) ."Недавнее исследование показало, что четыре распространенных продукта для завтрака могут увеличить риск развития определенных видов рака у человека. <…> те, кто потреблял больше пищевых продуктов с высокой степенью обработки, подвергались более высокому риску", — говорится в статье.Среди таких продуктов издание называет сосиски, хлопья для завтрака, некоторые сорта хлеба и йогурты с фруктовым вкусом.В публикации отмечается, что увеличение потребления продуктов с высокой степенью обработки может привести к повышению вероятности возникновения рака головы и шеи почти на четверть.

https://ria.ru/20240930/rak-1975547368.html

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