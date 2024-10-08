https://ria.ru/20241008/radio-1976888800.html
В Буркина-Фасо запретили вещание радиостанции "Голос Америки"*
В Буркина-Фасо запретили вещание радиостанции "Голос Америки"* - РИА Новости, 08.10.2024
В Буркина-Фасо запретили вещание радиостанции "Голос Америки"*
Высший совет связи Буркина-Фасо запретил вещание в стране радиостанции "Голос Америки"* на три месяца после выхода передачи, которая могла "подорвать боевой... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T09:35
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Высший совет связи Буркина-Фасо запретил вещание в стране радиостанции "Голос Америки"* на три месяца после выхода передачи, которая могла "подорвать боевой дух" буркинийской и малийской армий, передает Информационное агентство Буркина-Фасо (AIB). "Высший совет связи запретил в понедельник программы "Голоса Америки"* (VOA) на период три месяца в Буркина-Фасо после трансляции программы, которая могла подорвать боевой дух буркинийских и малийских вооруженных сил", - передает агентство. Согласно агентству, в передаче Washington Forum от 19 сентября, синхронно транслировавшейся на частном буркинийском радио Ouaga FM, один из выступавших Багасси Кура назвал теракт в малийской столице Бамако 17 сентября "смелым". Кроме того, анализируя в качестве примера нападение боевиков в Барсалого в Буркина-Фасо 23 августа, участник программы заявил, что в плане безопасности никаких действий не предпринимается, добавляет агентство. Наконец, в той же передаче дается число жертв этого нападения без заслуживающих доверия ссылок, указывает агентство. Согласно его источникам, именно в силу этих причин было принято решение о приостановке вещания на три месяца, а также запрете синхронизации национальных СМИ с международными до дальнейшего распоряжения. В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства. *СМИ, выполняющие функции иноагента
https://ria.ru/20241005/zoloto-1976532033.html
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в мире, россия, бамако
В Буркина-Фасо запретили вещание радиостанции "Голос Америки"*
Буркина-Фасо запретила вещание радиостанции "Голос Америки" на три месяца
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
Высший совет связи Буркина-Фасо запретил вещание в стране радиостанции "Голос Америки"* на три месяца после выхода передачи, которая могла "подорвать боевой дух" буркинийской и малийской армий, передает Информационное агентство Буркина-Фасо (AIB
).
"Высший совет связи запретил в понедельник программы "Голоса Америки"* (VOA) на период три месяца в Буркина-Фасо после трансляции программы, которая могла подорвать боевой дух буркинийских и малийских вооруженных сил", - передает агентство.
Согласно агентству, в передаче Washington Forum от 19 сентября, синхронно транслировавшейся на частном буркинийском радио Ouaga FM, один из выступавших Багасси Кура назвал теракт в малийской столице Бамако
17 сентября "смелым". Кроме того, анализируя в качестве примера нападение боевиков в Барсалого в Буркина-Фасо 23 августа, участник программы заявил, что в плане безопасности никаких действий не предпринимается, добавляет агентство. Наконец, в той же передаче дается число жертв этого нападения без заслуживающих доверия ссылок, указывает агентство.
Согласно его источникам, именно в силу этих причин было принято решение о приостановке вещания на три месяца, а также запрете синхронизации национальных СМИ с международными до дальнейшего распоряжения.
В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства.
*СМИ, выполняющие функции иноагента