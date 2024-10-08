https://ria.ru/20241008/pvo-1976877250.html

Силы ПВО уничтожили 16 дронов над территорией России

Силы ПВО уничтожили 16 дронов над территорией России - РИА Новости, 08.10.2024

Силы ПВО уничтожили 16 дронов над территорией России

Российская ПВО сбила 14 украинских дронов над Белгородской областью и два над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T07:20

2024-10-08T07:20

2024-10-08T07:23

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

черное море

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МОСКВА, 8 окт -РИА Новости. Российская ПВО сбила 14 украинских дронов над Белгородской областью и два над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Четырнадцать БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и два – над акваторией Черного моря", — говорится в сообщении.

россия

белгородская область

черное море

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2024

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безопасность, россия, белгородская область, черное море