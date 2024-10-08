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Силы ПВО уничтожили 16 дронов над территорией России
Силы ПВО уничтожили 16 дронов над территорией России - РИА Новости, 08.10.2024
Силы ПВО уничтожили 16 дронов над территорией России
Российская ПВО сбила 14 украинских дронов над Белгородской областью и два над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T07:20
2024-10-08T07:20
2024-10-08T07:23
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
черное море
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МОСКВА, 8 окт -РИА Новости. Российская ПВО сбила 14 украинских дронов над Белгородской областью и два над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Четырнадцать БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и два – над акваторией Черного моря", — говорится в сообщении.
россия
белгородская область
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безопасность, россия, белгородская область, черное море
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Черное море
Силы ПВО уничтожили 16 дронов над территорией России
Минобороны: силы ПВО уничтожили 16 БПЛА над Белгородской областью и Черным море