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Силы ПВО уничтожили 16 дронов над территорией России - РИА Новости, 08.10.2024
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07:20 08.10.2024 (обновлено: 07:23 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/pvo-1976877250.html
Силы ПВО уничтожили 16 дронов над территорией России
Силы ПВО уничтожили 16 дронов над территорией России - РИА Новости, 08.10.2024
Силы ПВО уничтожили 16 дронов над территорией России
Российская ПВО сбила 14 украинских дронов над Белгородской областью и два над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T07:20
2024-10-08T07:23
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
черное море
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МОСКВА, 8 окт -РИА Новости. Российская ПВО сбила 14 украинских дронов над Белгородской областью и два над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Четырнадцать БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и два – над акваторией Черного моря", — говорится в сообщении.
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безопасность, россия, белгородская область, черное море
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Черное море
Силы ПВО уничтожили 16 дронов над территорией России

Минобороны: силы ПВО уничтожили 16 БПЛА над Белгородской областью и Черным море

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Тор" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт -РИА Новости. Российская ПВО сбила 14 украинских дронов над Белгородской областью и два над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Четырнадцать БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и два – над акваторией Черного моря", — говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьЧерное море
 
 
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