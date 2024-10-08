https://ria.ru/20241008/putin-1977047713.html

Путин вручил орден Дружбы заместителю генсека СНГ

Путин вручил орден Дружбы заместителю генсека СНГ - РИА Новости, 08.10.2024

Путин вручил орден Дружбы заместителю генсека СНГ

Президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы заместителю генерального секретаря СНГ Ильхому Нематову за большой вклад в укрепление и развитие... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T18:42

2024-10-08T18:42

2024-10-08T18:42

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москва

владимир путин

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы заместителю генерального секретаря СНГ Ильхому Нематову за большой вклад в укрепление и развитие дружественных отношений между странами Содружества. Церемония награждения состоялась в рамках саммита СНГ, который прошел в Кремле во вторник. "Это человек известный. Человек, который очень много сделал в плане развития СНГ. Кроме этого, работая на различных должностях, Ильхом Туйчиевич сделал очень много для развития российско-узбекистанских отношений, он был послом в 2008-2010 годах в Москве. Я хочу поблагодарить Ильхома Туйчиевича за все, что было сделано, и выразить надежду на то, что его работа будет такой же эффективной, направленной на развитие СНГ", - сказал Путин в ходе награждения.

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россия, москва, владимир путин, снг, политика