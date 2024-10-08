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Страны СНГ выступили за создание справедливого миропорядка - РИА Новости, 08.10.2024
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17:22 08.10.2024 (обновлено: 17:28 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/putin-1977027686.html
Страны СНГ выступили за создание справедливого миропорядка
Страны СНГ выступили за создание справедливого миропорядка - РИА Новости, 08.10.2024
Страны СНГ выступили за создание справедливого миропорядка
Все страны СНГ выступают за формирование справедливого мирового порядка на основе общепризнанных принципов международного права при центральной роли ООН, заявил РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:22
2024-10-08T17:28
россия
владимир путин
снг
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Все страны СНГ выступают за формирование справедливого мирового порядка на основе общепризнанных принципов международного права при центральной роли ООН, заявил президент РФ Владимир Путин. "В нынешней непростой ситуации в мире крайне важно, что все государства СНГ выступают за формирование справедливого мирового порядка на основе общепризнанных принципов международного права при центральной роли ООН", - сказал Путин в рамках заседания Совета глав государств СНГ в расширенном составе.
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россия, владимир путин, снг, оон, в мире
Россия, Владимир Путин, СНГ, ООН, В мире
Страны СНГ выступили за создание справедливого миропорядка

Путин: страны СНГ выступают за справедливый миропорядок при центральной роли ООН

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-участников Содружества независимых государств
Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-участников Содружества независимых государств
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Все страны СНГ выступают за формирование справедливого мирового порядка на основе общепризнанных принципов международного права при центральной роли ООН, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В нынешней непростой ситуации в мире крайне важно, что все государства СНГ выступают за формирование справедливого мирового порядка на основе общепризнанных принципов международного права при центральной роли ООН", - сказал Путин в рамках заседания Совета глав государств СНГ в расширенном составе.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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