https://ria.ru/20241008/putin-1977027686.html

Страны СНГ выступили за создание справедливого миропорядка

Страны СНГ выступили за создание справедливого миропорядка - РИА Новости, 08.10.2024

Страны СНГ выступили за создание справедливого миропорядка

Все страны СНГ выступают за формирование справедливого мирового порядка на основе общепризнанных принципов международного права при центральной роли ООН, заявил РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T17:22

2024-10-08T17:22

2024-10-08T17:28

россия

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в мире

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Все страны СНГ выступают за формирование справедливого мирового порядка на основе общепризнанных принципов международного права при центральной роли ООН, заявил президент РФ Владимир Путин. "В нынешней непростой ситуации в мире крайне важно, что все государства СНГ выступают за формирование справедливого мирового порядка на основе общепризнанных принципов международного права при центральной роли ООН", - сказал Путин в рамках заседания Совета глав государств СНГ в расширенном составе.

https://ria.ru/20241008/tovarooborot-1977026261.html

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россия, владимир путин, снг, оон, в мире