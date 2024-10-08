https://ria.ru/20241008/putin-1977025461.html

Путин: лидеры стран СНГ выступили за дальнейшее углубление сотрудничества

Путин: лидеры стран СНГ выступили за дальнейшее углубление сотрудничества - РИА Новости, 08.10.2024

Путин: лидеры стран СНГ выступили за дальнейшее углубление сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на саммите СНГ лидеры стран Содружества обсудили взаимодействие и международные вопросы, выступают за углубление... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T17:19

2024-10-08T17:19

2024-10-08T17:19

россия

владимир путин

снг

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977018196_0:278:3145:2047_1920x0_80_0_0_da0a514f91591ebf38c626b78faa34cc.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на саммите СНГ лидеры стран Содружества обсудили взаимодействие и международные вопросы, выступают за углубление сотрудничества. "Мы откровенно обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках содружества независимых государств, обменялись мнениями по региональной и международной проблематике. Согласованы важные решения, определяющие развитие СНГ как на предстоящий год, так и на перспективу", - сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ в расширенном составе. Кроме того, президент РФ отметил, что СНГ развивается, а все собравшиеся на саммите лидеры государств выступают за дальнейшее углубление сотрудничества.

https://ria.ru/20241008/putin-1977025180.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, снг, в мире