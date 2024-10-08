https://ria.ru/20241008/putin-1977025461.html
Путин: лидеры стран СНГ выступили за дальнейшее углубление сотрудничества
Путин: лидеры стран СНГ выступили за дальнейшее углубление сотрудничества - РИА Новости, 08.10.2024
Путин: лидеры стран СНГ выступили за дальнейшее углубление сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на саммите СНГ лидеры стран Содружества обсудили взаимодействие и международные вопросы, выступают за углубление... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:19
2024-10-08T17:19
2024-10-08T17:19
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на саммите СНГ лидеры стран Содружества обсудили взаимодействие и международные вопросы, выступают за углубление сотрудничества. "Мы откровенно обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках содружества независимых государств, обменялись мнениями по региональной и международной проблематике. Согласованы важные решения, определяющие развитие СНГ как на предстоящий год, так и на перспективу", - сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ в расширенном составе. Кроме того, президент РФ отметил, что СНГ развивается, а все собравшиеся на саммите лидеры государств выступают за дальнейшее углубление сотрудничества.
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россия, владимир путин, снг, в мире
Россия, Владимир Путин, СНГ, В мире
Путин: лидеры стран СНГ выступили за дальнейшее углубление сотрудничества
Президент РФ Путин: лидеры СНГ выступают за дальнейшее углубление сотрудничества
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на саммите СНГ лидеры стран Содружества обсудили взаимодействие и международные вопросы, выступают за углубление сотрудничества.
"Мы откровенно обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках содружества независимых государств, обменялись мнениями по региональной и международной проблематике. Согласованы важные решения, определяющие развитие СНГ как на предстоящий год, так и на перспективу", - сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ в расширенном составе.
Кроме того, президент РФ отметил, что СНГ развивается, а все собравшиеся на саммите лидеры государств выступают за дальнейшее углубление сотрудничества.