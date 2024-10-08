https://ria.ru/20241008/putin-1977025180.html

Путин назвал обеспечение безопасности главным направлением работы СНГ

Путин назвал обеспечение безопасности главным направлением работы СНГ - РИА Новости, 08.10.2024

Путин назвал обеспечение безопасности главным направлением работы СНГ

Президент России Владимир Путин назвал важнейшим направлением деятельности СНГ обеспечение безопасности и правопорядка. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T17:18

2024-10-08T17:18

2024-10-08T17:18

снг

владимир путин

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977002741_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_335479c42210b6c3316edb6500376efe.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важнейшим направлением деятельности СНГ обеспечение безопасности и правопорядка. "Важнейшим направлением деятельности содружества является обеспечение безопасности и охраны правопорядка. Ключевую роль здесь играет тесное взаимодействие по линии компетентных органов и профильных служб", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в расширенном составе.

https://ria.ru/20241008/putin-1977018355.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

снг, владимир путин, россия, в мире