https://ria.ru/20241008/putin-1977025180.html
Путин назвал обеспечение безопасности главным направлением работы СНГ
Путин назвал обеспечение безопасности главным направлением работы СНГ - РИА Новости, 08.10.2024
Путин назвал обеспечение безопасности главным направлением работы СНГ
Президент России Владимир Путин назвал важнейшим направлением деятельности СНГ обеспечение безопасности и правопорядка. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:18
2024-10-08T17:18
2024-10-08T17:18
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важнейшим направлением деятельности СНГ обеспечение безопасности и правопорядка. "Важнейшим направлением деятельности содружества является обеспечение безопасности и охраны правопорядка. Ключевую роль здесь играет тесное взаимодействие по линии компетентных органов и профильных служб", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ в расширенном составе.
https://ria.ru/20241008/putin-1977018355.html
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СНГ, Владимир Путин, Россия, В мире
Путин назвал обеспечение безопасности главным направлением работы СНГ
Путин назвал обеспечение безопасности главным направлением работы стран СНГ