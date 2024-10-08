https://ria.ru/20241008/putin-1977016633.html

Путин рассказал о взаимодействии с СНГ в сфере волонтерства

Путин рассказал о взаимодействии с СНГ в сфере волонтерства - РИА Новости, 08.10.2024

Путин рассказал о взаимодействии с СНГ в сфере волонтерства

Россия постаралась наладить систему взаимодействия в сфере волонтерства в рамках своего председательства в СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:50

2024-10-08T16:50

2024-10-08T16:50

россия

владимир путин

снг

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия постаралась наладить систему взаимодействия в сфере волонтерства в рамках своего председательства в СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин. "Напомню, что нынешний год провозглашен в СНГ годом волонтерского движения. И российское председательство старалось наладить систему взаимодействия в этой сфере", - сказал он в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе. Президент добавил, что учреждены профильные межгосударственные рабочие группы, проведен целый ряд молодежных и волонтерских акций.

https://ria.ru/20241008/putin-1977016068.html

россия

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2024

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россия, владимир путин, снг