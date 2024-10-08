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Путин рассказал о взаимодействии с СНГ в сфере волонтерства - РИА Новости, 08.10.2024
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16:50 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/putin-1977016633.html
Путин рассказал о взаимодействии с СНГ в сфере волонтерства
Путин рассказал о взаимодействии с СНГ в сфере волонтерства - РИА Новости, 08.10.2024
Путин рассказал о взаимодействии с СНГ в сфере волонтерства
Россия постаралась наладить систему взаимодействия в сфере волонтерства в рамках своего председательства в СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:50
2024-10-08T16:50
россия
владимир путин
снг
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия постаралась наладить систему взаимодействия в сфере волонтерства в рамках своего председательства в СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин. "Напомню, что нынешний год провозглашен в СНГ годом волонтерского движения. И российское председательство старалось наладить систему взаимодействия в этой сфере", - сказал он в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе. Президент добавил, что учреждены профильные межгосударственные рабочие группы, проведен целый ряд молодежных и волонтерских акций.
https://ria.ru/20241008/putin-1977016068.html
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россия, владимир путин, снг
Россия, Владимир Путин, СНГ
Путин рассказал о взаимодействии с СНГ в сфере волонтерства

Путин: РФ постаралась наладить взаимодействие в сфере волонтерства в СНГ

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия постаралась наладить систему взаимодействия в сфере волонтерства в рамках своего председательства в СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Напомню, что нынешний год провозглашен в СНГ годом волонтерского движения. И российское председательство старалось наладить систему взаимодействия в этой сфере", - сказал он в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе.
Президент добавил, что учреждены профильные межгосударственные рабочие группы, проведен целый ряд молодежных и волонтерских акций.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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