https://ria.ru/20241008/putin-1977016068.html

Путин назвал борьбу с терроризмом ключевым направлением работы СНГ

Путин назвал борьбу с терроризмом ключевым направлением работы СНГ - РИА Новости, 08.10.2024

Путин назвал борьбу с терроризмом ключевым направлением работы СНГ

Борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью является ключевым направлением совместной работы для стран СНГ, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:48

2024-10-08T16:48

2024-10-08T16:48

россия

москва

владимир путин

содружество

снг

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью является ключевым направлением совместной работы для стран СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите с участием лидеров стран Содружества в Москве. "Ключевым направлением совместной работы по линии Содружества традиционно является борьба с терроризмом и экстремизмом, оргпреступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией. Этому способствует налаженное оперативное взаимодействие по линии силовых структур и компетентных органов наших стран", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241008/lukashenko-1977015757.html

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россия, москва, владимир путин, содружество , снг