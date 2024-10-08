https://ria.ru/20241008/putin-1977016068.html
Путин назвал борьбу с терроризмом ключевым направлением работы СНГ
Путин назвал борьбу с терроризмом ключевым направлением работы СНГ - РИА Новости, 08.10.2024
Путин назвал борьбу с терроризмом ключевым направлением работы СНГ
Борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью является ключевым направлением совместной работы для стран СНГ, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:48
2024-10-08T16:48
2024-10-08T16:48
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владимир путин
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью является ключевым направлением совместной работы для стран СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите с участием лидеров стран Содружества в Москве. "Ключевым направлением совместной работы по линии Содружества традиционно является борьба с терроризмом и экстремизмом, оргпреступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией. Этому способствует налаженное оперативное взаимодействие по линии силовых структур и компетентных органов наших стран", - сказал Путин.
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россия, москва, владимир путин, содружество , снг
Россия, Москва, Владимир Путин, Содружество , СНГ
Путин назвал борьбу с терроризмом ключевым направлением работы СНГ
Путин: борьба с терроризмом является ключевым направлением совместной работы СНГ