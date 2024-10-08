https://ria.ru/20241008/putin-1977014656.html
Путин рассказал о темпах импортозамещения в России
Путин рассказал о темпах импортозамещения в России - РИА Новости, 08.10.2024
Путин рассказал о темпах импортозамещения в России
Процессы импортозамещения идут быстрыми темпами и тем самым укрепляют технологический суверенитет России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:40
2024-10-08T16:40
2024-10-08T16:40
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Процессы импортозамещения идут быстрыми темпами и тем самым укрепляют технологический суверенитет России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Быстрыми темпами идут процессы импортозамещения и тем самым укрепляется технологический суверенитет нашей страны", - сказал президент в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе. По словам Путина, все это имеет крайне важное значение в условиях сложной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры и беспрецедентного давления со стороны некоторых стран.
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цены на нефть, россия, владимир путин, снг, экономика
Цены на нефть, Россия, Владимир Путин, СНГ, Экономика
Путин рассказал о темпах импортозамещения в России
Путин: импортозамещение идет быстрыми темпами и укрепляет суверенитет России