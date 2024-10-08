https://ria.ru/20241008/putin-1977014656.html

Путин рассказал о темпах импортозамещения в России

Путин рассказал о темпах импортозамещения в России - РИА Новости, 08.10.2024

Путин рассказал о темпах импортозамещения в России

Процессы импортозамещения идут быстрыми темпами и тем самым укрепляют технологический суверенитет России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:40

2024-10-08T16:40

2024-10-08T16:40

цены на нефть

россия

владимир путин

снг

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977002741_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_335479c42210b6c3316edb6500376efe.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Процессы импортозамещения идут быстрыми темпами и тем самым укрепляют технологический суверенитет России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Быстрыми темпами идут процессы импортозамещения и тем самым укрепляется технологический суверенитет нашей страны", - сказал президент в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе. По словам Путина, все это имеет крайне важное значение в условиях сложной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры и беспрецедентного давления со стороны некоторых стран.

https://ria.ru/20241008/putin-1977014175.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, россия, владимир путин, снг, экономика