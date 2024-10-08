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Путин призвал поддержать создание в СНГ союза добровольческих организаций - РИА Новости, 08.10.2024
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16:20 08.10.2024 (обновлено: 16:29 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/putin-1977009263.html
Путин призвал поддержать создание в СНГ союза добровольческих организаций
Путин призвал поддержать создание в СНГ союза добровольческих организаций - РИА Новости, 08.10.2024
Путин призвал поддержать создание в СНГ союза добровольческих организаций
Президент РФ Владимир Путин предложил поддержать идею о создании в СНГ ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций и сделать ежегодными форумы... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:20
2024-10-08T16:29
снг
в мире
содружество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил поддержать идею о создании в СНГ ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций и сделать ежегодными форумы волонтеров."Можно было бы поддержать предложение о создании в рамках СНГ международной ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций, сделать ежегодными форумы волонтеров стран Содружества. А для наиболее значимых волонтерских инициатив ввести отдельные гранты по линии фонда гуманитарного сотрудничества СНГ", - сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе.
https://ria.ru/20241008/putin-1977010892.html
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снг, в мире, содружество , владимир путин, россия
СНГ, В мире, Содружество , Владимир Путин, Россия
Путин призвал поддержать создание в СНГ союза добровольческих организаций

Путин призвал поддержать создание в СНГ ассоциации добровольческих организаций

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств
Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил поддержать идею о создании в СНГ ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций и сделать ежегодными форумы волонтеров.
"Можно было бы поддержать предложение о создании в рамках СНГ международной ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций, сделать ежегодными форумы волонтеров стран Содружества. А для наиболее значимых волонтерских инициатив ввести отдельные гранты по линии фонда гуманитарного сотрудничества СНГ", - сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе.
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