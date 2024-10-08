https://ria.ru/20241008/putin-1977009263.html

Путин призвал поддержать создание в СНГ союза добровольческих организаций

Путин призвал поддержать создание в СНГ союза добровольческих организаций - РИА Новости, 08.10.2024

Путин призвал поддержать создание в СНГ союза добровольческих организаций

Президент РФ Владимир Путин предложил поддержать идею о создании в СНГ ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций и сделать ежегодными форумы... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:20

2024-10-08T16:20

2024-10-08T16:29

снг

в мире

содружество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил поддержать идею о создании в СНГ ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций и сделать ежегодными форумы волонтеров."Можно было бы поддержать предложение о создании в рамках СНГ международной ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций, сделать ежегодными форумы волонтеров стран Содружества. А для наиболее значимых волонтерских инициатив ввести отдельные гранты по линии фонда гуманитарного сотрудничества СНГ", - сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе.

https://ria.ru/20241008/putin-1977010892.html

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снг, в мире, содружество , владимир путин, россия