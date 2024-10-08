https://ria.ru/20241008/putin-1977008991.html
Страны СНГ совместно отметят 80-летие Победы в 2025 году, заявил Путин
Страны СНГ совместно отметят 80-летие Победы в 2025 году, заявил Путин - РИА Новости, 08.10.2024
Страны СНГ совместно отметят 80-летие Победы в 2025 году, заявил Путин
Страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:18
2024-10-08T16:18
2024-10-08T23:22
снг
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне, заявил президент России Владимир Путин."В 2025 году мы совместно отметим 80-летие победы в Великой Отечественной войне, в странах Содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом", — сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе.Также Путин предложил в этой связи учредить в СНГ почетное звание города трудовой славы и присвоить его городам Содружества, жители которых внесли особый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции. По словам президента, это станет символом признания и уважения коллективного подвига наших народов.
https://rsport.ria.ru/20241008/putin-1977010281.html
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снг, владимир путин, россия
СНГ, Владимир Путин, Россия
Страны СНГ совместно отметят 80-летие Победы в 2025 году, заявил Путин
Путин: страны СНГ совместно отметят 80-летие Победы в ВОВ в 2025 году
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне, заявил президент России Владимир Путин.
"В 2025 году мы совместно отметим 80-летие победы в Великой Отечественной войне, в странах Содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом", — сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе.
Также Путин предложил в этой связи учредить в СНГ почетное звание города трудовой славы и присвоить его городам Содружества, жители которых внесли особый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции. По словам президента, это станет символом признания и уважения коллективного подвига наших народов.