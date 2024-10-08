https://ria.ru/20241008/putin-1977008431.html
Путин заявил о расширении использования нацвалют во взаимных расчетах в СНГ
Путин заявил о расширении использования нацвалют во взаимных расчетах в СНГ - РИА Новости, 08.10.2024
Путин заявил о расширении использования нацвалют во взаимных расчетах в СНГ
На пространстве СНГ расширяется использование национальных валют во взаимных расчетах, сегодня их доля превышает 85% и продолжает увеличиваться, заявил... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:16
2024-10-08T16:16
2024-10-08T16:28
снг
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977002741_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_335479c42210b6c3316edb6500376efe.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. На пространстве СНГ расширяется использование национальных валют во взаимных расчетах, сегодня их доля превышает 85% и продолжает увеличиваться, заявил президент России Владимир Путин."С удовлетворением отмечу заметное улучшение макроэкономических показателей государств-участников СНГ... Общими усилиями создается устойчивая и независимая в финансовая инфраструктура: расширяется использование во взаимных расчетах национальных валют - их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ уже превышает 85%", - сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе.
https://ria.ru/20241008/putin-1977010892.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977002741_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_be9d64dbbcfc1f3cb72186ff0b3399a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, владимир путин, россия
СНГ, Владимир Путин, Россия
Путин заявил о расширении использования нацвалют во взаимных расчетах в СНГ
Путин: использование нацвалют во взаимных расчетах в СНГ продолжает расти