https://ria.ru/20241008/putin-1977008431.html

Путин заявил о расширении использования нацвалют во взаимных расчетах в СНГ

Путин заявил о расширении использования нацвалют во взаимных расчетах в СНГ - РИА Новости, 08.10.2024

Путин заявил о расширении использования нацвалют во взаимных расчетах в СНГ

На пространстве СНГ расширяется использование национальных валют во взаимных расчетах, сегодня их доля превышает 85% и продолжает увеличиваться, заявил... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:16

2024-10-08T16:16

2024-10-08T16:28

снг

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. На пространстве СНГ расширяется использование национальных валют во взаимных расчетах, сегодня их доля превышает 85% и продолжает увеличиваться, заявил президент России Владимир Путин."С удовлетворением отмечу заметное улучшение макроэкономических показателей государств-участников СНГ... Общими усилиями создается устойчивая и независимая в финансовая инфраструктура: расширяется использование во взаимных расчетах национальных валют - их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ уже превышает 85%", - сказал Путин в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе.

https://ria.ru/20241008/putin-1977010892.html

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снг, владимир путин, россия