Рейтинг@Mail.ru
Недружественные страны не направляли поздравлений Путину, сообщили в Кремле - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/putin-1976931965.html
Недружественные страны не направляли поздравлений Путину, сообщили в Кремле
Недружественные страны не направляли поздравлений Путину, сообщили в Кремле - РИА Новости, 08.10.2024
Недружественные страны не направляли поздравлений Путину, сообщили в Кремле
Лидеры недружественных государств не направляли поздравлений президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T11:56
2024-10-08T11:56
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры недружественных государств не направляли поздравлений президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Нет, не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли поздравления Путину в честь дня рождения со стороны лидеров недружественных стран.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
К дню рождения Владимира Путина
7 октября президент России Владимир Путин отмечает день рождения, ему исполняется 72 года. В этот день, как и в предыдущие годы, Путин проведет в рабочем графике – увидится с лидерами СНГ, которые прибудут в Москву для участия в заседании совета глав Содружества, и проведет в течение дня ряд рабочих встреч. На видео самые яркие моменты его неофициальной жизни.
2024-10-08T11:56
true
PT1M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_f79bf502a53965129c19403efd8da394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, видео
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Недружественные страны не направляли поздравлений Путину, сообщили в Кремле
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры недружественных государств не направляли поздравлений президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2024-10-08T11:56
true
PT1M07S
Недружественные страны не направляли поздравлений Путину, сообщили в Кремле

Песков: лидеры недружественных стран не направляли поздравлений Путину

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры недружественных государств не направляли поздравлений президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли поздравления Путину в честь дня рождения со стороны лидеров недружественных стран.
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала