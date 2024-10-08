https://ria.ru/20241008/putin-1976931965.html

Недружественные страны не направляли поздравлений Путину, сообщили в Кремле

Недружественные страны не направляли поздравлений Путину, сообщили в Кремле - РИА Новости, 08.10.2024

Недружественные страны не направляли поздравлений Путину, сообщили в Кремле

Лидеры недружественных государств не направляли поздравлений президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T11:56

2024-10-08T11:56

2024-10-08T11:56

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры недружественных государств не направляли поздравлений президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Нет, не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли поздравления Путину в честь дня рождения со стороны лидеров недружественных стран.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

К дню рождения Владимира Путина 7 октября президент России Владимир Путин отмечает день рождения, ему исполняется 72 года. В этот день, как и в предыдущие годы, Путин проведет в рабочем графике – увидится с лидерами СНГ, которые прибудут в Москву для участия в заседании совета глав Содружества, и проведет в течение дня ряд рабочих встреч. На видео самые яркие моменты его неофициальной жизни. 2024-10-08T11:56 true PT1M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, видео