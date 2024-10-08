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Недружественные страны не направляли поздравлений Путину, сообщили в Кремле
Недружественные страны не направляли поздравлений Путину, сообщили в Кремле - РИА Новости, 08.10.2024
Недружественные страны не направляли поздравлений Путину, сообщили в Кремле
Лидеры недружественных государств не направляли поздравлений президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T11:56
2024-10-08T11:56
2024-10-08T11:56
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры недружественных государств не направляли поздравлений президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Нет, не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли поздравления Путину в честь дня рождения со стороны лидеров недружественных стран.
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7 495 645-6601
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К дню рождения Владимира Путина
7 октября президент России Владимир Путин отмечает день рождения, ему исполняется 72 года.
В этот день, как и в предыдущие годы, Путин проведет в рабочем графике – увидится с лидерами СНГ, которые прибудут в Москву для участия в заседании совета глав Содружества, и проведет в течение дня ряд рабочих встреч.
На видео самые яркие моменты его неофициальной жизни.
2024-10-08T11:56
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PT1M07S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, видео
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Недружественные страны не направляли поздравлений Путину, сообщили в Кремле
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лидеры недружественных государств не направляли поздравлений президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2024-10-08T11:56
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PT1M07S
Недружественные страны не направляли поздравлений Путину, сообщили в Кремле
Песков: лидеры недружественных стран не направляли поздравлений Путину