В Приморье завершили расследование убийства главы совхоза в 1996 году
СК завершил расследование убийства главы совхоза "Ширяевский" в 1996 году
© Следком Приморья/TelegramСледственные мероприятия по делу об убийстве председателя совхоза Валерия Рогачева в селе Ширяевка в 1996 году
Следственные мероприятия по делу об убийстве председателя совхоза Валерия Рогачева в селе Ширяевка в 1996 году
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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве председателя совхоза "Ширяевский" в Приморье, совершенном в 1996 году, обстоятельства которого удалось раскрыть в этом году, сообщает региональное СУСК РФ.
В мае управление сообщало, что установлены обстоятельства убийства в 1996 году 52-летнего председателя совхоза "Ширяевский" Валерия Рогачева. Задержаны двое ранее судимых жителей Уссурийска. Один работает в охранном агентстве, второй занимается предпринимательской деятельностью.
"Следственными органами СК по Приморскому краю завершено расследование убийства председателя совхоза Валерия Рогачева. Следствием установлено, что в ночь на 13 сентября 1996 года обвиняемые, вооруженные обрезами охотничьих ружей, в масках проникли через окно в дом, где проживал потерпевший и его семья. При этом они заранее перерезали идущий в дом телефонный провод. Ворвавшись в дом, фигуранты высказали требования передать им имущество, однако потерпевший оказал активное сопротивление и был убит выстрелами из обрезов", - говорится в сообщении.
Двое фигурантов признались в преступлении и показали свои действия в ходе проверки показаний на месте.
Все следственные действия окончены, обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела.
Следствие сообщает, что был и третий соучастник. Он объявлен в розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.