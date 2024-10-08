https://ria.ru/20241008/primore-1976868173.html

В Приморье завершили расследование убийства главы совхоза в 1996 году

В Приморье завершили расследование убийства главы совхоза в 1996 году - РИА Новости, 08.10.2024

В Приморье завершили расследование убийства главы совхоза в 1996 году

Правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве председателя совхоза "Ширяевский" в Приморье, совершенном в 1996 году, обстоятельства... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T02:58

2024-10-08T02:58

2024-10-08T10:32

происшествия

россия

уссурийск

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Правоохранители завершили расследование уголовного дела об убийстве председателя совхоза "Ширяевский" в Приморье, совершенном в 1996 году, обстоятельства которого удалось раскрыть в этом году, сообщает региональное СУСК РФ. В мае управление сообщало, что установлены обстоятельства убийства в 1996 году 52-летнего председателя совхоза "Ширяевский" Валерия Рогачева. Задержаны двое ранее судимых жителей Уссурийска. Один работает в охранном агентстве, второй занимается предпринимательской деятельностью. "Следственными органами СК по Приморскому краю завершено расследование убийства председателя совхоза Валерия Рогачева. Следствием установлено, что в ночь на 13 сентября 1996 года обвиняемые, вооруженные обрезами охотничьих ружей, в масках проникли через окно в дом, где проживал потерпевший и его семья. При этом они заранее перерезали идущий в дом телефонный провод. Ворвавшись в дом, фигуранты высказали требования передать им имущество, однако потерпевший оказал активное сопротивление и был убит выстрелами из обрезов", - говорится в сообщении. Двое фигурантов признались в преступлении и показали свои действия в ходе проверки показаний на месте. Все следственные действия окончены, обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела. Следствие сообщает, что был и третий соучастник. Он объявлен в розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

https://ria.ru/20240426/krabovyy_korol-1942393578.html

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уссурийск

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происшествия, россия, уссурийск, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)