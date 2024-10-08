https://ria.ru/20241008/prigovor-1977059844.html
Источник: сотрудники концерна "Покровский" получили до 13 лет колонии
Источник: сотрудники концерна "Покровский" получили до 13 лет колонии - РИА Новости, 08.10.2024
Источник: сотрудники концерна "Покровский" получили до 13 лет колонии
Преображенский районный суд Москвы приговорил на сроки от 8,5 до 13 лет колонии пятерых сотрудников концерна "Покровский" за вымогательства и подкуп свидетелей... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T20:32
2024-10-08T20:32
2024-10-08T20:32
происшествия
москва
наталья стришняя
вячеслав цеповяз
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Преображенский районный суд Москвы приговорил на сроки от 8,5 до 13 лет колонии пятерых сотрудников концерна "Покровский" за вымогательства и подкуп свидетелей в деле бывшей жены члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По его словам, суд признал Владислава Бражникова, Александра Войналовича, Александра Глазырина, Генриха Хачатурова, Геннадия Родионова виновными по статьям о вымогательстве и подкупе или принуждении к даче показаний или уклонению от дачи показаний. "Бражникову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и со штрафом 800 тысяч рублей. Войналовичу - 11 лет строгого режима и 500 тысяч штраф. Глазырину - 10,5 года строгого режима и 800 тысяч штраф. Хачарурову - 8,5 года строгого режима и 800 тысяч штраф. Родионову - 8,5 года строгого режима и 500 тысяч штраф", - сказал собеседник агентства. Как ранее сообщал источник агентства, в 2021 году в отношении руководителей и адвокатов концерна "Покровский" были возбуждены уголовные дела по статьям о вымогательстве и подкупе. Дела были связаны с появлением ложных показаний в сфабрикованном деле Натальи Стришней о вымогательстве ею денег у других кубанских фермеров. Следователи считали, что адвокаты "Покровских" исполняли план руководителей концерна по захвату опытно-производственного хозяйства "Слава Кубани", требуя от Стришней продать им сельхозпредприятие по существенно заниженной стоимости и передать 150 миллионов рублей. Для этого подозреваемые "подкупали и шантажировали свидетелей, угрожали здоровью их самих и их близких". Также фигуранты требовали от владельцев еще одной компаний передать им право владения либо продать ее по явно заниженной стоимости. Всего, по данным источника, в отношении руководителей концерна и связанных с ними лиц возбуждено уже 16 уголовных дел, в том числе по статье о создании преступного сообщества. Концерн "Покровский", согласно информации на официальном сайте, объединяет более 35 предприятий в пяти отраслях, в том числе в сфере агробизнеса и недвижимости. Структуры комплекса находятся на территории Южного федерального округа.
https://ria.ru/20240902/sud-1970016413.html
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происшествия, москва, наталья стришняя, вячеслав цеповяз
Происшествия, Москва, Наталья Стришняя, Вячеслав Цеповяз
Источник: сотрудники концерна "Покровский" получили до 13 лет колонии
Сотрудники концерна "Покровский" получили до 13 лет колонии за подкупы
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Преображенский районный суд Москвы приговорил на сроки от 8,5 до 13 лет колонии пятерых сотрудников концерна "Покровский" за вымогательства и подкуп свидетелей в деле бывшей жены члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По его словам, суд признал Владислава Бражникова, Александра Войналовича, Александра Глазырина, Генриха Хачатурова, Геннадия Родионова виновными по статьям о вымогательстве и подкупе или принуждении к даче показаний или уклонению от дачи показаний.
"Бражникову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и со штрафом 800 тысяч рублей. Войналовичу - 11 лет строгого режима и 500 тысяч штраф. Глазырину - 10,5 года строгого режима и 800 тысяч штраф. Хачарурову - 8,5 года строгого режима и 800 тысяч штраф. Родионову - 8,5 года строгого режима и 500 тысяч штраф", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщал источник агентства, в 2021 году в отношении руководителей и адвокатов концерна "Покровский" были возбуждены уголовные дела по статьям о вымогательстве и подкупе. Дела были связаны с появлением ложных показаний в сфабрикованном деле Натальи Стришней о вымогательстве ею денег у других кубанских фермеров.
Следователи считали, что адвокаты "Покровских" исполняли план руководителей концерна по захвату опытно-производственного хозяйства "Слава Кубани", требуя от Стришней продать им сельхозпредприятие по существенно заниженной стоимости и передать 150 миллионов рублей. Для этого подозреваемые "подкупали и шантажировали свидетелей, угрожали здоровью их самих и их близких". Также фигуранты требовали от владельцев еще одной компаний передать им право владения либо продать ее по явно заниженной стоимости.
Всего, по данным источника, в отношении руководителей концерна и связанных с ними лиц возбуждено уже 16 уголовных дел, в том числе по статье о создании преступного сообщества.
Концерн "Покровский", согласно информации на официальном сайте, объединяет более 35 предприятий в пяти отраслях, в том числе в сфере агробизнеса и недвижимости. Структуры комплекса находятся на территории Южного федерального округа.