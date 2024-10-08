https://ria.ru/20241008/prigovor-1976956817.html

Суд взыскал семь миллиардов рублей по делу о рекордной взятке в биткоинах

Суд взыскал семь миллиардов рублей по делу о рекордной взятке в биткоинах - РИА Новости, 08.10.2024

Суд взыскал семь миллиардов рублей по делу о рекордной взятке в биткоинах

Балашихинский городской суд Московской области взыскал более 7,3 миллиарда рублей с бывших следователей Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко по делу о получении РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T13:04

2024-10-08T13:04

2024-10-08T14:43

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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БАЛАШИХА (Московская обл.), 8 окт — РИА Новости. Балашихинский городской суд Московской области взыскал более 7,3 миллиарда рублей с бывших следователей Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко по делу о получении рекордной взятки в биткоинах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Взыскать с Тамбиева и Ляховенко солидарно в доход государства 7 миллиардов 309 миллионов 881 тысячу рублей в счет конфискации денежных средств, полученных в результате преступления", — говорится в приговоре.Кроме того, с Тамбиева взыскали еще 277 миллионов рублей, которые, как посчитал суд, он также получил незаконно.Сегодня суд приговорил Тамбиева к 16 годам колонии со штрафом в 500 миллионов рублей, Ляховенко — к девяти годам.Бывших следователей обвиняли по статьям о взяточничестве в особо крупном размере, приготовлении к получению взятки, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization 2718 биткоинов.Как стало известно в суде, в общей сложности взятки (помимо биткоинов, это еще более полутора миллионов долларов) составили 7,3 миллиарда рублей — это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России.Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки.Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.Тамбиев и Ляховенко вину не признали, получение денег отрицали.

https://ria.ru/20240813/scheta-1965832112.html

https://ria.ru/20240625/sud-1955272825.html

https://ria.ru/20230704/kriptovalyuta-1882132773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия