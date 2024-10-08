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Суд взыскал семь миллиардов рублей по делу о рекордной взятке в биткоинах - РИА Новости, 08.10.2024
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13:04 08.10.2024 (обновлено: 14:43 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/prigovor-1976956817.html
Суд взыскал семь миллиардов рублей по делу о рекордной взятке в биткоинах
Суд взыскал семь миллиардов рублей по делу о рекордной взятке в биткоинах - РИА Новости, 08.10.2024
Суд взыскал семь миллиардов рублей по делу о рекордной взятке в биткоинах
Балашихинский городской суд Московской области взыскал более 7,3 миллиарда рублей с бывших следователей Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко по делу о получении РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T13:04
2024-10-08T14:43
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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БАЛАШИХА (Московская обл.), 8 окт — РИА Новости. Балашихинский городской суд Московской области взыскал более 7,3 миллиарда рублей с бывших следователей Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко по делу о получении рекордной взятки в биткоинах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Взыскать с Тамбиева и Ляховенко солидарно в доход государства 7 миллиардов 309 миллионов 881 тысячу рублей в счет конфискации денежных средств, полученных в результате преступления", — говорится в приговоре.Кроме того, с Тамбиева взыскали еще 277 миллионов рублей, которые, как посчитал суд, он также получил незаконно.Сегодня суд приговорил Тамбиева к 16 годам колонии со штрафом в 500 миллионов рублей, Ляховенко — к девяти годам.Бывших следователей обвиняли по статьям о взяточничестве в особо крупном размере, приготовлении к получению взятки, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization 2718 биткоинов.Как стало известно в суде, в общей сложности взятки (помимо биткоинов, это еще более полутора миллионов долларов) составили 7,3 миллиарда рублей — это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России.Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки.Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.Тамбиев и Ляховенко вину не признали, получение денег отрицали.
https://ria.ru/20240813/scheta-1965832112.html
https://ria.ru/20240625/sud-1955272825.html
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Суд взыскал семь миллиардов рублей по делу о рекордной взятке в биткоинах

Суд взыскал более 7 млрд руб с экс-следователей СК по делу о взятке в биткоинах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБывший следователь СК России Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах на семь миллиардов рублей, на заседании в Балашихинском городском суде. 8 октября 2024 года
Бывший следователь СК России Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах на семь миллиардов рублей, на заседании в Балашихинском городском суде. 8 октября 2024 года - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Бывший следователь СК России Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах на семь миллиардов рублей, на заседании в Балашихинском городском суде. 8 октября 2024 года
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БАЛАШИХА (Московская обл.), 8 окт — РИА Новости. Балашихинский городской суд Московской области взыскал более 7,3 миллиарда рублей с бывших следователей Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко по делу о получении рекордной взятки в биткоинах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Взыскать с Тамбиева и Ляховенко солидарно в доход государства 7 миллиардов 309 миллионов 881 тысячу рублей в счет конфискации денежных средств, полученных в результате преступления", — говорится в приговоре.
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Кроме того, с Тамбиева взыскали еще 277 миллионов рублей, которые, как посчитал суд, он также получил незаконно.
Сегодня суд приговорил Тамбиева к 16 годам колонии со штрафом в 500 миллионов рублей, Ляховенко — к девяти годам.
Бывших следователей обвиняли по статьям о взяточничестве в особо крупном размере, приготовлении к получению взятки, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization 2718 биткоинов.
Как стало известно в суде, в общей сложности взятки (помимо биткоинов, это еще более полутора миллионов долларов) составили 7,3 миллиарда рублей — это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России.
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Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки.
Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.
Тамбиев и Ляховенко вину не признали, получение денег отрицали.
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