https://ria.ru/20241008/premiya-1976952795.html

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике - РИА Новости, 08.10.2024

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Нобелевскую премию по физике за 2024 год присудили американцу Джону Хопфилду и канадцу Джеффри Хинтону за работы в области искусственных нейросетей и применения РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:54

2024-10-08T12:54

2024-10-08T15:06

нобелевская премия

стокгольм (город)

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по физике за 2024 год присудили американцу Джону Хопфилду и канадцу Джеффри Хинтону за работы в области искусственных нейросетей и применения их для машинного обучения."Два лауреата Нобелевской премии по физике этого года использовали физические инструменты для разработки методов, которые помогли заложить основу мощных современных технологий машинного обучения. Джон Хопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и реконструировать изображения и другие типы закономерностей в данных. Джеффри Хинтон изобрел метод, который позволяет автономно находить свойства в данных и таким образом выполнять такие задачи, как идентификация определенных элементов на изображениях", — говорится на сайте премии.Нобелевский комитет подчеркнул, что машинное обучение уже давно играет важную роль в научных исследованиях, таких как сортировка и анализ огромных объемов данных."Машинное обучение, основанное на искусственных нейронных сетях, революционизирует науку, инженерию и повседневную жизнь", — отмечается в пресс-релизе.Возможность обучения — одно из главных преимуществ нейронных сетей перед традиционными алгоритмами. В процессе обучения нейросеть может выявлять сложные зависимости между входными и выходными данными, а также делать обобщения и сама корректировать получаемые результаты.

https://ria.ru/20241008/nobelevskaya-premiya-1976988315.html

https://ria.ru/20241007/nobelevskaya_premiya-1976322339.html

https://ria.ru/20240909/neyroset-1971507866.html

стокгольм (город)

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нобелевская премия, стокгольм (город)