Рейтинг@Mail.ru
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 08.10.2024 (обновлено: 15:06 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/premiya-1976952795.html
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике - РИА Новости, 08.10.2024
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Нобелевскую премию по физике за 2024 год присудили американцу Джону Хопфилду и канадцу Джеффри Хинтону за работы в области искусственных нейросетей и применения РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:54
2024-10-08T15:06
нобелевская премия
стокгольм (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976955000_0:49:992:607_1920x0_80_0_0_e4c7481a3ea0e19cbbda74ad9f0626ad.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по физике за 2024 год присудили американцу Джону Хопфилду и канадцу Джеффри Хинтону за работы в области искусственных нейросетей и применения их для машинного обучения."Два лауреата Нобелевской премии по физике этого года использовали физические инструменты для разработки методов, которые помогли заложить основу мощных современных технологий машинного обучения. Джон Хопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и реконструировать изображения и другие типы закономерностей в данных. Джеффри Хинтон изобрел метод, который позволяет автономно находить свойства в данных и таким образом выполнять такие задачи, как идентификация определенных элементов на изображениях", — говорится на сайте премии.Нобелевский комитет подчеркнул, что машинное обучение уже давно играет важную роль в научных исследованиях, таких как сортировка и анализ огромных объемов данных."Машинное обучение, основанное на искусственных нейронных сетях, революционизирует науку, инженерию и повседневную жизнь", — отмечается в пресс-релизе.Возможность обучения — одно из главных преимуществ нейронных сетей перед традиционными алгоритмами. В процессе обучения нейросеть может выявлять сложные зависимости между входными и выходными данными, а также делать обобщения и сама корректировать получаемые результаты.
https://ria.ru/20241008/nobelevskaya-premiya-1976988315.html
https://ria.ru/20241007/nobelevskaya_premiya-1976322339.html
https://ria.ru/20240909/neyroset-1971507866.html
стокгольм (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976955000_59:0:934:656_1920x0_80_0_0_444a2dd8483bddf91d0e280d06d5a19c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нобелевская премия, стокгольм (город)
Нобелевская премия, Стокгольм (город)
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Нобелевскую премию по физике за 2024 год присудили Хопфилду и Хинтону

© Nobel Prize Outreach/Niklas ElmehedДжон Хопфилд и Джеффри Хинтон
Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Nobel Prize Outreach/Niklas Elmehed
Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по физике за 2024 год присудили американцу Джону Хопфилду и канадцу Джеффри Хинтону за работы в области искусственных нейросетей и применения их для машинного обучения.
«
"Два лауреата Нобелевской премии по физике этого года использовали физические инструменты для разработки методов, которые помогли заложить основу мощных современных технологий машинного обучения. Джон Хопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и реконструировать изображения и другие типы закономерностей в данных. Джеффри Хинтон изобрел метод, который позволяет автономно находить свойства в данных и таким образом выполнять такие задачи, как идентификация определенных элементов на изображениях", — говорится на сайте премии.
Медаль лауреата Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Лауреаты Нобелевской премии по физике за 2024 год
Вчера, 15:02

Хопфилд, родившийся в 1933 году, работает в Принстонском университете в США. Хинтон, 1947 года рождения, — сотрудник Университета Торонто в Канаде.

Нобелевский комитет подчеркнул, что машинное обучение уже давно играет важную роль в научных исследованиях, таких как сортировка и анализ огромных объемов данных.
Медаль Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
История Нобелевских премий
7 октября, 00:51
"Машинное обучение, основанное на искусственных нейронных сетях, революционизирует науку, инженерию и повседневную жизнь", — отмечается в пресс-релизе.

Машинное обучение — раздел теории искусственного интеллекта, предмет которого — поиск методов решения задач путем обучения на сходных задачах. Нейросеть в машинном обучении — математическая модель и ее воплощение на уровне процессоров, которые работают по принципу нейронной сети живого организма. В отличие от нейросети животного, которая передает сигнал от мозга к другим органам и полностью регулирует жизнедеятельность организма, компьютерная нейросеть учится решать только ту задачу, которую ей ставит человек. Нейронные сети не программируются в привычном смысле этого слова, они обучаются.

Возможность обучения — одно из главных преимуществ нейронных сетей перед традиционными алгоритмами. В процессе обучения нейросеть может выявлять сложные зависимости между входными и выходными данными, а также делать обобщения и сама корректировать получаемые результаты.
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Российские ученые нашли способ ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз
9 сентября, 05:33
 
Нобелевская премияСтокгольм (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала