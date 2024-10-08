https://ria.ru/20241008/prava-1977064416.html

Российская дипмиссия: ООН скрывает ситуацию с правами человека на Украине

Российская дипмиссия: ООН скрывает ситуацию с правами человека на Украине - РИА Новости, 08.10.2024

Российская дипмиссия: ООН скрывает ситуацию с правами человека на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не раскрывает реальную ситуацию с правами человека на Украине и не включает в свои отчеты тысячи... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T21:22

2024-10-08T21:22

2024-10-08T21:22

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

геннадий гатилов

оон

управление верховного комиссара оон по правам человека

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842798015_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_8be611b5c24d6b1df6e9d3e617a4c061.jpg

ЖЕНЕВА, 8 окт – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не раскрывает реальную ситуацию с правами человека на Украине и не включает в свои отчеты тысячи страниц документов, присланных Россией по этому вопросу, заявил в ходе диалога по ситуации с правами человека на Украине в рамках Совета ООН по правам человека представитель российской дипмиссии Ярослав Еремин. "Сегодняшний обзор стал еще одним примером однобокого подхода господина Тюрка (главы УВКПЧ Фолькера Тюрка – ред.) и УВКПЧ к освещению ситуации на Украине. Те крохи максимально сглаженной критики в адрес Киева, которые включены в последний доклад Управления, не имеют ничего общего с реальной ситуацией на Украине", - сказал он. Еремин добавил, что РФ практически на ежемесячной основе передает Фолькеру Тюрку информацию о подробно задокументированных случаях грубейших нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права со стороны Украины. "Объем этих материалов уже превышает многие тысячи страниц. Однако на все российские обращения следует одна и та же бюрократическая отписка. В этой связи мы просим, чтобы господин Тюрк в этом зале объяснил государствам, что происходит с материалами, которые российская сторона официально передает в УВКПЧ, и как они используются", - подчеркнул дипломат. Он также сообщил, что "бесконечные отговорки" о необходимости якобы их верификации рассматривается РФ как неуклюжую попытку замолчать масштабные нарушения прав человека на Украине. "Видимо, господину Тюрку очень неудобно публично говорить об оголтелой дискриминации национальных, языковых и религиозных меньшинств на Украине, о преследовании УПЦ, жесткой цензуре, искоренении инакомыслия, внесудебных расправах, произвольных задержаниях, пытках, отмене выборов и узурпации власти (Владимиром) Зеленским. Господин Тюрк до сих пор никак не отреагировал на преступления, совершаемые украинцами в отношении мирных жителей российских городов в Донбассе, Курской, Белгородской и других областях нашей страны", - заключил Еремин. Ранее постпред РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что политическая ангажированность УВКПЧ возросла, все руководители этого органа так или иначе связаны с Западом. Дипломат добавил, что эта организация отмывает многочисленные преступления Киева и игнорирует тысячи страниц доказательств, присланных Россией.

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html

https://ria.ru/20241007/gran-1976397694.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, россия, геннадий гатилов, оон, управление верховного комиссара оон по правам человека